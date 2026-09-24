Vládě budou s lidskými právy radit kritik tranzice i právník Hnutí pro život
Radu vlády pro záležitosti romské menšiny rozšířilo tento týden deset nových členů a členek, radu pro neziskové organizace 13 a radu pro lidská práva sedm. Vybral a jmenoval je kabinet. Kvůli přesunu lidskoprávní agendy z Úřadu vlády ČR pod tři ministerstva rezignovalo na konci června z vládních rad pět desítek expertek a expertů. Kabinet v pondělí změnil statuty šesti svých poradních sborů, členy doplnil zatím do tří. Statuty ani jména dosud nezveřejnil.
Hospodářské noviny upozornily na to, že si kabinet do lidskoprávní rady vybral právníka protipotratového Hnutí pro život Jakuba Kříže či zastánce zákazu medicínské změny pohlaví Daniela Blacka, který podstoupil zpětný zákrok. Proč uspěli, neví podle Deníku N ani vládní zmocněnkyně pro lidská práva a šéfka poslaneckého klubu ANO Taťána Malá.
Podle organizace Transparent jejich výběrem tak Babišova vláda vytváří platformu pro omezování práv nejen translidí a hrozí, že se z odborného poradního sboru stane nástroj pro legitimizování předem daného politického směru. V radě podle seznamu zasedne i někdejší Miss World a zakladatelka Nadace Krása pomoci na podporu seniorů Taťána Kuchařová či ředitelka Nadace Sirius a poradkyně ministra práce Aleše Juchelky (ANO) Dana Lipová.
Romy v radě pro záležitosti romské menšiny bude nově zastupovat třeba ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje a bývalý náměstek ústeckého primátora Martin Mata, bývalý šéf agentury pro sociální začleňování David Beňák, ředitel vzdělávání organizace Awen Amenca Jan Husák, předseda fotbalového spolku Mongaguá Ústí nad Labem Lukáš Pulko či producentka společnosti Tuke.TV Alica Sigmund Heráková. Po přesunu romské agendy z úřadu vlády pod ministerstvo práce rezignovala vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková a radu opustilo sedm z 15 romských zástupců. Vláda Fukovou nahradila Juchelkovou náměstkyní Editou Stejskalovou, resort práce hledal desítku nových radních.
Do rady pro neziskové organizace má nastoupit 13 nových členek a členů. Mezi nimi je výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová, viceprezident Svazu účetních Miroslav Hejret či zástupci církevních organizací ADRA a Diakonie.
S přesunem lidskoprávní agendy se pod tři ministerstva od července přesunulo i zázemí šesti vládních rad. Kabinet v pondělí změnil jejich statuty, zatím je nezveřejnil. Rady pro rovnost žen a mužů, lidská práva a neziskové organizace spadají pod resort spravedlnosti, rady pro osoby se zdravotním postižením a pro záležitosti romské menšiny pod resort práce a rada pro národností menšiny pod resort kultury.
Vláda i resorty v srpnu vyzvaly k podávání přihlášek do rad a posílání životopisů, podle nich si pak chtěl kabinet experty a expertky vybírat. Dosud je vysílaly organizace. Podklady měli zájemci a zájemkyně poskytnout do konce prázdnin, termíny se pak prodlužovaly.