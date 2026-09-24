Soud zablokoval vypovězení tří médií z Bílého domu, vláda dál uplatňuje zákaz
Federální soudce nařídil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi obnovit novinářům stanic CNN a MS NOW a zpravodajského serveru Politico přístup do Bílého domu. Trumpovo rozhodnutí vypovědět trojici médií z Bílého domu bylo podle soudce zřejmě protiústavní. Čtvrteční nařízení platí 14 dní a má zachovat dosavadní stav, dokud soud případ podrobněji neprozkoumá. Reportéři všech tří médií však uvedli, že několik hodin po soudním rozhodnutí nebyli do Bílého domu puštěni. Média kvůli tomu následně požádala soud o okamžité slyšení.
Soudce Timothy Kelly nařízení vydal poté, co CNN, Politico a MS NOW podaly žalobu, v níž rozporují zákaz, který prezident oznámil 18. září. Trump tehdy na sociálních sítích uvedl, že trojice médií by neměla mít právo "soustavně psát a přinášet fikci a lži". Právníci ministerstva spravedlnosti pak zákaz zdůvodňovali bezpečností.
Další čtyři televizní stanice, které jsou společně se CNN součástí takzvaného press poolu, tedy se střídají v denním natáčení prezidenta a sdílejí záběry s dalšími redakcemi, v návaznosti na zákaz z minulého týdne oznámily, že v solidaritě se svými kolegy pozastavují pokrývání prezidenta v rámci této dohody. Stanice ABC, CBS, NBC a Fox News tak fakticky v pondělí bojkotovaly Trumpovo slavnostní otevření nového heliportu u Bílého domu.
Soudce v nařízení konstatoval, že novinářům tří médií byly odebrány průkazy do Bílého domu bez řádného procesu zakotveného v ústavě. Dodal, že je obecným pravidlem, že "jednotlivci musí obdržet oznámení a mít možnost se vyjádřit". Trumpova administrativa podle CNN novináře oficiálně informovala o možnosti se proti rozhodnutí odvolat až ve středu, tedy několik dní poté, co jim odebrala akreditace.
Server Politico i stanice MS NOW a CNN nicméně později oznámily, že jejich reportéři navzdory rannímu soudnímu příkazu o obnovení přístupu nebyli do Bílého domu vpuštěni. Následně trojice médií požádala soud o okamžité slyšení, které by se tím zabývalo.
V původní žalobě média argumentovala tím, že je Trump vypověděl kvůli obsahu jejich zpravodajství, což označila za diskriminaci. Právník zastupující média Theodore Boutrous mladší uvedl, že médiím byla způsobena nenapravitelná škoda v době překotných zpravodajských událostí. "Jsme ve válce. Do Washingtonu přijíždějí světoví lídři," uvedl patrně v odkazu na konflikt s Íránem a návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.
Právník ministerstva spravedlnosti Michael Velchik naopak uváděl, že prezident má právo rozhodovat o tom, koho vpustí do Bílého domu. "Přístup do Bílého domu je výsadou, nikoliv právem," uvedl. Zároveň řekl, že prezident se takto rozhodl kvůli ochraně národní bezpečnosti a že nejde o diskriminaci. Právník médií ale kontroval tím, že Trump začal národní bezpečností argumentovat až poté, co média kvůli zákazu podnikla právní kroky.
Soudce Kelly ve svém zdůvodnění dále uvedl, že rozhodnutí se musí opírat o srovnatelné případy související s prvním dodatkem ústavy Spojených států, který mimo jiné chrání svobodu tisku, a to i v případě, že vláda s takovým rozhodnutím nesouhlasí. Nařízení o pozastavení zákazu se podle soudce také zakládá na tom, zda média mají šanci uspět s žalobou, že jim byly odebrány akreditace bez řádného postupu. Kelly, kterého v roce 2017 nominoval Trump, v podobném případu v roce 2018 nařídil obnovení akreditace zpravodaje CNN.
Trump dlouhodobě kritizuje média, jejichž zpravodajství považuje za nepříznivé, a v minulosti podal žaloby proti řadě médií a ostře útočil i na jednotlivé novináře, osobně i na sociálních sítích. Po zákazu trojice médií spustil Bílý dům streamovací platformu Trump TV s nepřetržitými záběry prezidenta, za což sklidil kritiku zejména opozičních demokratů, z nichž někteří krok označovali za pokus spustit státní televizi hodný autoritáře.