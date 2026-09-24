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včera 14:11

Kandidátovi ODS na pražského primátora Portlíkovi radí exministr Lipavský

Kandidát koalice Spolu pro Prahu (ODS, TOP 09) na pražského primátora Tomáš Portlík (ODS) se domluvil na spolupráci s bývalým ministrem zahraničí a poslancem Janem Lipavským (za ODS). Pokud by se Portlík po říjnových volbách stal primátorem, Lipavský mu bude bez nároku na odměnu radit v otázkách mezinárodních vztahů, ekonomické diplomacie a bezpečnosti.

Praha má podle Portlíka všechny předpoklady stát se vstupní branou do Evropy. "Má skvělé univerzity, technologické firmy, bezpečné prostředí i polohu v samotném srdci kontinentu. Co jí chybí, je někdo, kdo jí bude systematicky otevírat dveře ve světě," uvedl. Dodal, že Lipavský má zkušenosti, kontakty i důvěryhodnost, které Praha potřebuje.

Lipavský řekl, že v případě úspěchu ve volbách se chce v roli neplaceného poradce primátora zaměřit na pokračování pevného zakotvení Prahy na demokratickém Západě, ekonomickou diplomacii se zaměřením na obory s vysokou přidanou hodnotou, kongresový průmysl a pořádání akcí světového významu a bezpečnost, kam spadají otázky kyberbezpečnosti či civilní ochrany.

Chce pokračovat i ve spolupráci s Tchaj-wanem, kterou zahájil v minulém volebním období tehdejší primátor Zdeněk Hřib (Piráti). I když ho Česká republika jako samostatný stát neuznává, spolupráce na úrovni měst je podle exministra přirozená a logická. "Další zaměření jsou další metropole okolo nás," uvedl. Dodal, že Praha by měla být také aktivní v lobbingu v evropských institucích.

Lipavský byl v bývalé koaliční vládě Petra Fialy (ODS) ministrem zahraničí za Piráty. Po jejich odchodu z kabinetu zůstal členem vlády jako nestraník. Do Sněmovny byl Lipavský zvolen v říjnových volbách na pražské kandidátce Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) jako nominant občanských demokratů. Jejich členem dosud není.

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