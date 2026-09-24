Rakušan opět vyzval Babiše, aby svolal schůzku sněmovních stran k bezpečnostní situaci
Předseda opozičních Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan opětovně vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby svolal schůzku všech sněmovních stran k bezpečnostní situaci v Evropě. Kabinet by podle něj měl ostatním stranám sdělit, jakými informacemi o hrozících nebezpečích disponuje a jak se na ně připravuje. U vlády postrádá strategickou komunikaci, inspirovat by se podle něj mohla třeba v Polsku.
Rakušan o potřebě svolat schůzku sněmovních a případně i senátních subjektů hovoří od začátku září. Dodal, že čeká na odpověď na dopis, který kvůli potenciálnímu jednání Babišovi zaslal. Kabinet by na schůzce měl odhalit, zda se podobně jako další evropské země na nebezpečí chystá s ohledem na kybernetické, hybridní a teroristické útoky. "V tom penzu, které nám může prozradit, aby nám řekl, co mu teď říkají tajné služby, jaká je situace, jak se vláda připravuje," uvedl.
Kritizoval, že po rezignaci Hynka Kmoníčka není obsazené místo vládního poradce pro národní bezpečnost, že kabinet rozpustil Krizový informační tým ministerstva vnitra či odbor strategické komunikace státu na úřadu vlády. Nynější komunikace vlády je podle něj přitom zmatená a útržkovitá. Příklad by si měla česká vláda vzít v Polsku, kde se daří strategická komunikace, ale i snaha najít aspoň základní celospolečenskou shodu na tom, že Rusko je hrozbou, dodal. V Česku ani to nejde kvůli složení vládní koalice, kde to jedna ze stran odmítá, konstatoval Rakušan.
Popírání a bagatelizace rizik podle něj není cestou. "Musí přijít fáze, kdy ten problém řešíme a pojmenováváme," řekl Rakušan. Varoval před tím, aby se Babiš stavěl do role krizového manažera, jak to dělal při epidemii covidu-19. Myslí si, že kabinet se bojí o hrozbách komunikovat veřejně kvůli blížícím se senátním a komunálním volbám.