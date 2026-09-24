Poláci mají podezření, že požár u stanice Starlink ve středním Polsku je ruská sabotáž
Polsko pokládá požár, který ve středu večer propukl na pozemní stanici satelitní internetové služby Starlink v centrální části země, za úmyslně založený s cílem vyřadit službu z provozu. Informovala o tom dnes agentura Reuters, která se odvolává na polského vicepremiéra Krzysztofa Gawkowského. Ten věc označil za sabotáž a prvek hybridní války a zdůraznil, že systémy jsou nyní v provozu. Stanice poskytuje spojení pro celý region, včetně Ukrajiny.
Satelitní internetová služba Starlink amerického miliardáře Elona Muska sehrává důležitou roli při obraně Ukrajiny před ruskou agresí, využívána je jako nástroj komunikace na bojišti a při navigování dronů.
Polsko je od ruské invaze na sousední Ukrajinu v roce 2022 ve stavu zvýšené ostražitosti kvůli opakovaným útokům podobného typu na infrastrukturu. Rusko popírá, že by mělo s incidenty cokoliv společného.
"Požár zachvátil elektrárnu a generátor; je zřejmé, že tato sabotáž byla záměrně naplánována tak, aby stanici vyřadila z provozu, čímž fakticky došlo k přerušení internetového spojení... a k výpadku přístupu k internetu pro různé instituce, včetně ukrajinské armády,“ řekl polský vicepremiér. "Ačkoli je dnes vše v provozu, musíme si uvědomit, jak nedávno poznamenal premiér (Donald) Tusk, že jde o prvek hybridní války," zdůraznil Gawkowski.
Polský vicepremiér dodal, že ačkoli nebylo prokázáno, že za požár nese odpovědnost Rusko, "mnohé nasvědčuje tomu, že to zapadá do nové ruské doktríny".
čtk, tb