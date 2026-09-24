Trump přivítal USA čínského prezidenta za výstřelu děl a přeletu bombardérů
Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií osobně přivítali na letecké základně Andrews u Washingtonu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s manželkou Pcheng Li-jüan. Si ve středu pozdě večer SELČ zahájil třídenní státní návštěvu USA a dnes bude s Trumpem v Bílém domě jednat o obchodních otázkách nebo umělé inteligenci.
Před Siho příletem čekaly na letišti nastoupené jednotky. Po dosednutí stroje přelétly nad základnou dva bombardéry B-1, zahrála kapela, zazněly výstřely z děl a byl rozvinut červený koberec, po němž prošli Trumpovi k čínskému manželskému páru, potřásli si s ním rukou a s úsměvem na tváři si vyměnili několik slov. Na druhé straně koberce byly přistaveny černé limuzíny typu Beast s americkými a čínskými vlaječkami.
Trump přivítal Siho osobně už na letištní ploše, a ne až v Bílém domě, jak je obvyklé. "Myslím, že to oceňují, jsou to báječní lidé," řekl AP Trump po návratu do Bílého domu. Americkému prezidentovi se dostalo velkolepého uvítání v polovině května, kdy navštívil Peking.
Republikánský senátor Roger Wicker ale kritizoval Trumpovo "velkolepé přivítání". Danny Russel, bývalý americký diplomat za vlády exprezidenta Baracka Obamy, zase uvedl, že okázalé přivítání na letišti znamenalo pro Peking propagandistický úspěch.
Takováto mimořádná úcta je podle něj důkazem toho, že čínský vůdce se nyní těší mimořádně vysoké úctě ze strany amerického prezidenta. Peking to využívá doma i na mezinárodní scéně k tomu, aby ukázal rostoucí význam Číny a Si Ťin-pchinga, dodal.
"Čína a USA by měly být partnery, nikoli soupeři. Dosažení velkého oživení čínského národa a učinění Ameriky opět velkou mohou jít ruku v ruce a obě země mohou přispívat k úspěchu té druhé, čímž budou prospívat celému světu," napsal čínský prezident podle médií v prohlášení.
Oba prezidenti by měli jednat o vzájemných obchodních vztazích, bezpečnosti AI nebo propuštění dvou amerických občanů zadržovaných v Číně. Diskuse by se mohla také stočit k záměru Washingtonu poskytnout zbraně Tchaj-wanu, který si Peking nárokuje.
V momentě, kdy kdy čínský prezident zahájil návštěvu USA, přišlo oznámení, že se Spojené státy a Peking dohodly na dvouměsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet 10. listopadu. Země tím získají více času na vyjednání potenciálně rozsáhlejší obchodní dohody, uvedl americký ministr financí Scott Bessent.