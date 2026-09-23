Agresivní postoj Ruska je přímou hrozbou pro bezpečnost Evropy, řekl Pavel v OSN
Agresivní postoj Ruska představuje přímou hrozbu pro evropskou bezpečnost, řekl v projevu na Valném shromáždění OSN v New Yorku prezident Petr Pavel. Rizika podle něj rostou každým dnem. Bezprostřednost hrozby podle něj názorně ukázal nedávný pokus o dronový útok na letišti u Lipska. Důsledky ruské agrese ale podle něj sahají daleko za hranice Evropy.
"Ruská válka podkopala globální potravinovou bezpečnost, narušila zemědělskou produkci, vývoz a dodavatelské řetězce. Její dopady pociťujeme v mé zemi, ale ještě palčivěji v částech Afriky a jinde, zejména v zemích, které jsou závislé na stabilních a cenově dostupných dodávkách potravin," prohlásil Pavel.
Zopakoval, že Rusko jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN zahájilo a vede válku v rozporu s Chartou OSN a základními principy mezinárodního práva. "Ruská agrese nadále působí ukrajinskému lidu nesmírné utrpení. Civilní obyvatelstvo i infrastruktura jsou i nadále bez rozdílu napadány," podotkl.
Mocí, vlivem a odpovědností, díky kterým může přispívat k ukončení válek, podle něj disponuje Čína. Ta je rovněž stálým členem Rady bezpečnosti. "To zahrnuje i využití jejího vlivu k ukončení ruské agrese vůči Ukrajině," řekl.
OSN je podle Pavla nepostradatelná jako fórum pro dialog, a to i v situacích, kdy se dohoda zdá být velmi vzdálená. "Zatímco musíme pro Rusko zvyšovat cenu války, musíme zároveň dát skutečnou šanci vážnému diplomatickému úsilí. Na diplomacii nejvíce záleží ne mezi přáteli, ale mezi protivníky," uvedl.