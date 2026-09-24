V Plzni zkouší systém, který umožní hasičům projet rychleji křižovatkami
Plzeň začala testovat systém, který má hasičům při cestě k zásahu usnadnit a urychlit průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na deseti křižovatkách na Lochotíně využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského vozu. Systém v předstihu upraví semafory a současně může předem upozornit řidiče přes informační systémy jejich vozu na blížící se zásahové vozidlo. Plzeň je prvním městem v ČR, které technologii v tomto rozsahu testuje. Pokud se osvědčí, měla by se rozšířit na stovku světelných křižovatek ve městě, řekli dnes novinářům představitelé města, hasičů, Ředitelství silnic a dálnic a Národního expertního týmu pro kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS).
Dosud si hasičské vozy mohly na některých křižovatkách vyžádat přednostní průjezd díky radiové komunikaci na blízkou vzdálenost zhruba 300 metrů. Nový systém ale dokáže podle plánované trasy předem určit, kterými křižovatkami budou hasiči projíždět, a předem je připravit na jejich průjezd. Zároveň zohledňuje bezpečnost ostatních účastníků provozu, například chodců na přechodech.
Projekt je založený na takzvaném kooperativním inteligentním dopravním systému C-ITS, který umožňuje v reálném čase předávat informace mezi zásahovým vozidlem, semafory a dalšími dopravními systémy. Informaci o blížícím se voze hasičů dokáže systém vyslat do křižovatky až s dvouminutovým předstihem. To dá řídicí jednotce křižovatky dost času na to, aby průjezd pro hasiče vyklidila, a to i v případě, že je zde třeba kolona, řekl Jan Vítek z Národního expertního týmu pro C-ITS.
Díky aplikaci Traffication, integrované do palubního systému novějších vozů Škoda, se řidič o hasičském voze dozvědí ještě dřív, než uslyší sirénu nebo uvidí majáky. Na displeji dopředu vidí, odkud záchranáři přijíždějí. Upozornění si mohou obdobně zobrazit také řidiči vozů Volkswagen. Počítá se s rozšířením do bezplatné největší komunitní navigace na světě Waze.
"Každá minuta či desítky vteřin hrají zásadní roli například při zahájení resuscitace nebo vyprošťování z havarovaného vozidla. Při požáru se může během třiceti sekund zásadně změnit situace na požářišti," uvedl velitel centrální hasičské stanice Plzeň-Košutka Michal Pathy. Hasiči z této stanice loni vyjížděli k téměř 1300 zásahům, počet stále roste.
Projekt se nyní týká deseti strategicky umístěných křižovatek na trasách, které hasiči z Košutky využívají při výjezdech. Podle plzeňského radního pro Smart Cities Daniela Kůse (Piráti) bude pilotní provoz sloužit k ověření, zda systém skutečně zrychlí průjezd zásahových vozidel, aniž by nepřiměřeně narušil běžný provoz. Už dříve město schválilo projekt na osazení všech zhruba sto světelných křižovatek ve městě chytrými senzory a technologiemi pro efektivnější řízení dopravy.
Pokud se technologie osvědčí, mohla by se rozšířit i do dalších měst, testovat by se měla začít například v Kladně. Využívat by ji časem měla také záchranná služba a policie.
čtk, tb