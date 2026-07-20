Vláda žádá na ústavním soudě, aby zamítl nebo odmítl kompetenční žalobu, a aby už nerozhodoval soudce Šámal. Dovolil si totiž mít úsudek
Vláda navrhne Ústavnímu soudu (ÚS), aby zamítl nebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Na tiskové konferenci po dnešním jednání kabinetu to uvedl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Zároveň zmínil, že vláda požaduje, aby byl z dalšího rozhodování ve věci vyloučený soudce zpravodaj Pavel Šámal. Podle Tejce při vydání předběžného opatření bezprecedentně projevil soudní aktivismus a zasáhl do ústavního postavení vlády.
Pavel podal žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření ÚS odjel. O žalobě bude soud teprve rozhodovat. "Ve skutečnosti jde o zachování základních principů českého ústavního systému. Česká republika má pouze jednu zahraniční politiku, a ta nemůže být vedena souběžně vládou a prezidentem," prohlásil Tejc. Upozornil, že vláda nedostala před vydáním předběžného opatření možnost vyjádřit se k prezidentově žalobě. "Porušení práva na to být slyšen nám připadá velmi zásadní," podotkl.
čtk, tb