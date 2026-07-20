Vláda skončila s regulací ceny paliva, nafta zdražila, benzin (někde) zlevnil
Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze dnes ve srovnání s pátkem vzrostly o desítky haléřů až koruny. Nafta většinou zdražila více než benzin, což se očekávalo. Zjistili to zpravodajové ČTK. V Česku dnes přestala platit regulace cen pohonných hmot, kterou vláda zavedla v dubnu v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Ceny benzinu a nafty se opět řídí podle tržních mechanismů.
Zatímco na čerpací stanici Medos v Dolních Počernicích dnes načerpají řidiči diesel za 37,90 korun za litr a natural za 39,90 korun, což je stejně jako v pátek ráno, o dva kilometry dál se na čerpací stanici PRIM ceny zvýšily. Cena litru nafty tam vzrostla o 2,40 koruny na 39,90 koruny, cena Naturalu 95 o 1,40 koruny na 40,90 koruny.
U čerpací stanice Shell na Chodově se ceny paliv po skončení cenových stropů zvýšily. Naftu pumpa dnes ráno prodávala za 41,90 Kč/l, proti pátečnímu odpoledni tak zdražila o korunu. Cena benzinu Natural 95 vzrostla od pátku o 60 haléřů na 43,10 Kč/l.
Na Žižkově u čerpací stanice Orlen v Olšanské ulici se dnes prodával natural za 42,90 Kč za litr, tedy o korunu dráž než v pátek. Nafta tam od té doby zdražila o 2,20 Kč na 42,10 Kč za litr. U OMV v ulici Jana Želivského řidiči dnes ráno natankovali benzin za 42,50 a naftu za 41,90 Kč, tedy o 0,70, respektive 1,80 Kč dráž než v pátek. Čerpací stanice Shell v Malešické nabízel naftu rovněž za 41,90 Kč, tedy o 80 haléřů výše než v pátek, benzin zdražila o 1,20 Kč na 43 korun za litr.
Benzinová pumpa Shell na rohu ulic Čuprova a Sokolovská v Praze 8 dnes nabízela litr Naturalu 95 stejně jako v neděli za 43,40 koruny a litr nafty za 41,9 korun. Oproti pátku měla ale litr benzinu o 60 haléřů dražší a litr nafty o korunu dražší.
Analytikové zdražení pohonných hmot očekávali. Podle nich měla zdražit především nafta, a to až o tři koruny na litr, protože u ní s regulací skončila také snížená sazba spotřební daně. Zvýšení cen o desítky haléřů za litr čekali také u benzinu.
Vláda zavedla opatření proti prudkému růstu cen paliv v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Ministerstvo financí denně stanovovalo na základě klouzavého průměru velkoobchodních cen maximální ceny benzinu a nafty, které provozovatelé čerpacích stanic nesměli při své cenotvorbě překročit. Vláda zároveň obchodníkům zastropovala jejich marže, nejprve na 2,5 koruny za litr, později omezení posunula na tři koruny za litr.
Kabinet kvůli zdražování paliv rozhodl také o dočasném snížení spotřební daně na naftu z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 koruny. U benzinu se spotřební daň nezměnila, dál činí 12,84 koruny za litr. Podle dřívějšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) toto opatření snižovalo příjmy státního rozpočtu zhruba o miliardu korun měsíčně.
Schillerová v minulých dnech upozornila, že ministerstvo financí bude situaci na trhu dál monitorovat a v případě razantního zdražování paliv nebo výrazného zhoršení situace na světových trzích s ropou je připraveno regulaci obnovit.
čtk, tb