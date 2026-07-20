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20. 7. 2026

Podle Ukrajiny zabil útok Rusů na loď s kukuřicí v Oděse deset lidí

Nedělní ruský útok na nákladní loď s kukuřicí u přístavu Oděsa zabil celkem deset lidí, uvedla dnes správa ukrajinských námořních přístavů na facebooku. Dalších osm námořníků se podle ní podařilo zachránit. Dřívější informace hovořily o šesti obětech ruského útoku na plavidlo a čtyřech pohřešovaných. Loď plula pod vlajkou Guineje-Bissau, podle dřívějších informací médií patří tureckému majiteli.

Na palubě bylo 17 členů posádky - občané Sýrie a Indie - a také lodivod, uvedla správa přístavů. Pátrací a záchranná operace podle ní trvala celou noc a zachránit se podařilo osm členů posádky. "Bohužel zemřelo deset lidí, včetně lodivoda," sdělil úřad, který ruský útok na plavidlo označil za válečný zločin namířený proti civilní lodní dopravě, mezinárodnímu obchodu a svobodě plavby.

Ukrajinští činitelé už dříve informovali o vzdušném útoku na tureckou loď plující pod vlajkou západoafrické Guineje-Bissau, kterou podle nich Rusko zasáhlo u Oděsy po naložení kukuřice. Podle ukrajinského ministra dopravy Mykoly Kalašnyka jsou dva z osmi zachráněných námořníků zraněni.

Ruské ministerstvo obrany v neděli na platformě Telegram tvrdilo, že jeho armáda celý den útočila na ukrajinské přístavy a plavidla "sloužící zájmům" ukrajinských ozbrojených sil. Zasažená plavidla podle Moskvy převážela vojenský náklad.

Podobná prohlášení stran konfliktu nelze bezprostředně v podmínkách války nezávisle ověřit.

Ukrajina se už pátým rokem brání ruské agresi. Součástí války jsou i boje na moři, kde se terčem kromě vojenských plavidel stávají i civilní lodě. Zatímco Rusko podle dostupných informací zasahuje například lodě s obilím, Ukrajina cílí na tankery a plavidla ruské stínové flotily. Kyjev uvádí, že se snaží především omezit vývoz ruské ropy, ze kterého Moskva financuje svou válku. Jako stínová flotila se označují lodě, které Rusko využívá k obcházení západních sankcí.

čtk, tb

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