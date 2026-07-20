Premiéru Babišovi se dostalo nového poučení do života: už nikdy nebýt v žádné delegaci s prezidentem Pavlem
Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za velké poučení z letošního summitu Severoatlantické aliance (NATO), že už nikdy nebude v delegaci s prezidentem. Zároveň nemá problém s tím, aby prezident Petr Pavel jel na příští alianční summit. Babiš to dnes řekl na tiskové konferenci po jednání kabinetu. O letošní složení české delegace vedla vláda s hlavou státu několikaměsíční spor. Babiš Pavla ještě krátce před akcí žádal, aby svou účast zvážil. Dodal tehdy, že kabinet je připravený rozhodnout o tom, že Pavel povede delegaci na následující summit v Tiraně.
Vláda původně s účastí prezidenta na summitu v Ankaře nepočítala. Ústavní soud však kabinetu předběžným opatřením nařídil, aby Pavlovi účast umožnila. Česko tak před dvěma týdny zastupovali Pavel, Babiš, ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Babiš následně ve videu na facebooku uvedl, že Pavlova účast na summitu byla ostuda. "Dopadlo to, jak jsem říkal - ostuda. Bylo to neuvěřitelné, trapné," řekl k prezidentově účasti.
Babiš Pavla před summitem opakovaně žádal, aby svou účast na jednání v Ankaře zvážil. "A projevil velkorysost vůči ČR, jejíž reputaci celý tento spor poškozuje a pravděpodobně poškozovat bude i nadále," uvedl. Dodal tehdy, že kabinet je připravený rozhodnout o tom, že Pavel povede delegaci na následující summit NATO v Tiraně.
"Za mě z toho plyne velké poučení, že už nikdy nebudu v delegaci s panem prezidentem. A v delegaci jsem byl proto, že o tom rozhodl Ústavní soud," řekl dnes Babiš na dotaz, zda jeho deklarace o účasti prezidenta na příštím summitu platí. "Nemám žádný problém," dodal premiér.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) dnes po jednání kabinetu uvedl, že vláda navrhne Ústavnímu soudu, aby zamítl nebo odmítl Pavlovu kompetenční žalobu ohledně účasti na summitu NATO. Zároveň zmínil, že vláda požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala. Podle Tejce při vydání předběžného opatření bezprecedentně projevil soudní aktivismus a zasáhl do ústavního postavení vlády.
čtk, tb