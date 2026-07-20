Ve zprávě o extremismu, kterou zpracovává ministerstvo vnitra, už za loňský rok není SPD
Účelem výroční zprávy o extremismu je popisovat bezpečnostní hrozby, ne hodnotit politickou soutěž a vytvářet prostor pro politické interpretace, uvedl po dnešním zasedání vlády ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Do odborného obsahu zprávy podle něj nezasahují političtí představitelé. Reagoval tak na informace médií, podle nichž ve zprávě za loňský rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Metnar také uvedl, že jeho úřad zohlednil názor soudů, na které se hnutí obrátilo, současně odmítl, že by kvůli SPD byly na ministerstvu vnitra personální změny.
Podle Metnara analýza vznikla standardním způsobem a potvrzuje slábnutí vlivu tradičních extremistů, do popředí se dostávají antisystémové postoje či psychická nestabilita. Novinkou je šíření extremistického obsahu umělou inteligencí.
Soud v červnu udělil SPD peněžitý trest tři miliony korun za podněcování k nenávisti kvůli kontroverzním předvolebním plakátům. Obžalobě čelí i šéf SPD Tomio Okamura, stíhání je ale kvůli jeho poslanecké imunitě přerušené. Metnar na tiskové konferenci připomenul i soudní rozhodnutí, která padla ve sporu SPD s ministerstvem o dřívější zařazení hnutí do analýzy. "Máme dva rozsudky, jeden pravomocný, kdy nám soudy vytkly špatný úřední postup z hlediska uvedení tohoto subjektu a daly za pravdu žalobci, že tam neměl být. Musíme reagovat i na závěry soudu a tomuto přizpůsobit úřední postup," uvedl.
Podle serveru Seznam Zprávy z ministerstva odchází dva z autorů dokumentu. Důvod neuvedli, podle serveru je jím i finální podoba zprávy. Úřad podle serveru opouští seniorní analytik Jiří Pětioký, který byl dlouhodobě za zprávu o extremismu zodpovědný. Končí i ředitel odboru bezpečnostní politiky Radek Šubrt, který serveru svůj odchod potvrdil. Důvod nekomentoval.
"Chci jednoznačně odmítnout, že některé personální změny na ministerstvu vnitra souvisí se zpracováním této zprávy, protože těch odchodů bylo od mého nástupu na resort celá řada," uvedl k tomu dnes Metnar.
Podle zprávy, jak ji ministr shrnul, loni dál oslaboval vliv tradičních extremistů, naopak se podle něj dostávají do popředí antisystémové postoje nebo psychická nestabilita jedinců. "Jednou z největších bezpečnostních výzev je on-line radikalizace mládeže. Radikální on-line komunikace se neustále vyvíjejí a představují pro bezpečnostní složky trvalou hrozbu," konstatoval. Zmínil, že loni bezpečnostní služby identifikovaly síť uživatelů inspirovaných radikálním islámem, islamismem, z nichž se část připravovala i na násilné aktivity.
Bezpečnostní složky podle ministra také zaznamenávají komunity, které spojuje fascinace násilím, a nikoli konkrétní ideologie. Trestné činy proti osobám ani majetku s prokazatelnou vazbou na cizí státní moc bezpečnostní složky loni nezaznamenaly. Za velkou bezpečnostní výzvu zpráva podle ministra označuje zneužívání technologií k páchání trestné činnosti, novým nástrojem pro šíření extremistického obsahu se stává umělá inteligence.
Ve zprávě z roku 2024, kterou schvalovala předchozí vláda Petra Fialy (ODS), hnutí SPD zmíněné bylo. Stejně tak se objevilo ve zprávách za předcházející roky. Loni v říjnu ale Městský soud v Praze pravomocně potvrdil, že ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020. Omluvu soud SPD nepřiznal. Metnar letos v únoru oznámil, že resort stahuje dovolání, které v tomto sporu podal. Podle Metnara se tak stalo bez jeho pověření a za jeho zády.
SPD podala kvůli zařazení do zpráv více žalob, v dalších sporech dosud pravomocné rozhodnutí nepadlo.
čtk, tb