Více než 100 novinářů vyzvalo Izrael a Hamás, aby umožnily přístup médií do Gazy
Více než 100 novinářů vyzvalo Izrael a také teroristické hnutí Hamás, aby zahraničním žurnalistům umožnily okamžitý přístup do Pásma Gazy a aby je tam nechaly pracovat bez dozoru. Napsal to dnes server televize Sky News, který připomíná, že takovou možnost zahraniční média od začátku války mezi Izraelem a Hamásem v říjnu 2023 nemají.
"Neomezený, nezávislý přístup pro zahraniční novináře je naléhavě potřeba, nejen pro zdokumentování páchaných zvěrstev, ale také, aby se zajistilo, že pravdu o této válce nediktují ti, kdo ovládají zbraně," píše se mimo jiné ve výzvě. Mezi novináři, kteří iniciativu podpořili, jsou například Christiane Amanpour či Clarissa Ward z televize CNN nebo britský válečný fotograf Don McCullin.
Jak podotýká Sky News, zahraniční média se kvůli omezením musí spoléhat na informace od palestinských novinářů či od humanitárních pracovníků. Podle iniciativy Freedom To Report (Svoboda informovat) už bylo ve válce zabito téměř 200 novinářů, a stala se tak konfliktem, v němž jich zemřelo nejvíce ze všech.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli. V úzkém pobřežním pásmu, kde žijí přes dva miliony Palestinců, od té doby bylo zabito bezmála 61 tisíc lidí. Drtivá většina místních obyvatel musela opustit své domovy a přežívá v extrémně složitých podmínkách.
čtk, maf