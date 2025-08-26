Venezuela kvůli USA vyšle na hranici s Kolumbií tisíce vojáků. Mají zastavit pašování drog
Venezuela se rozhodla vyslat na 15 tisíc vojáků na hranici s Kolumbií ve snaze zamezit pašování drog ze sousední země, píše agentura AFP, podle které krok souvisí s rostoucím napětím se Spojenými státy. Ty nedávno vyslaly k venezuelským břehům tři válečné lodě, které by se měly zaměřit právě na protidrogové operace.
Americké úřady tvrdí, že autoritářský prezident Nicolás Maduro je zapojen do pašování kokainu do Spojených států a patří mezi vůdce drogové organizace Cartel de los Soles. Kvůli tomu americké ministerstvo spravedlnosti na Madura vypsalo odměnu 50 milionů dolarů (přes jednu miliardu korun). Spojené státy Madura za prezidenta Venezuely neuznávají.
Mohlo by vás zaujmout:
Křehká fentanylová záhada s dobrým koncem: proč se v Česku nedaří šampionovi globálního drogového byznysu
Venezuelské úřady ale tvrdí, že aktivity drogových kartelů potírají a poukazují na to, že jen za letošní rok zabavily 53 tun kokainu. "My tady potíráme pašování drog, my tady bojujeme s drogovými kartely na všech frontách," uvedl ministr vnitra Diosdado Cabello, když oznámil vyslání vojáků do příhraničních státu Zulia a Táchira. Maduro pak v televizním projevu uvedl, že ve Venezuele se žádný kokain nevyrábí.
Venezuelští představitelé v posledních týdnech často mluví o možnosti, že by Spojené státy Venezuelu napadly. Maduro tak mobilizuje své příznivce a o víkendu nechal zorganizovat nábor do milicí.
Podle amerického tisku by válečné lodě vyslané k venezuelským břehům měly plnit především zpravodajské úkoly. Pentagon a Bílý dům však podle informací médií zvažují i vojenské údery na drogové kartely, které Spojené státy zařadily na seznam teroristických organizací. čtk, per