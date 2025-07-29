Ve čtyři hodiny končí stranám lhůta, do kdy se mají přihlásit do voleb. A bude jasné, kdo kandiduje kde
Politické strany, hnutí a jejich koalice dnes mají poslední šanci přihlásit se do letošních sněmovních voleb. Lhůta uplyne v 16:00. Do minulých sněmovních voleb před čtyřmi lety se úspěšně přihlásilo 22 uskupení, z nichž nejvíce hlasů získala koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) před hnutím ANO, koalicí Pirátů se Starosty a hnutím SPD.
Jako volební koalice letos kandiduje jen Spolu, i když SPD má na kandidátních listinách zástupce stran Trikolora, Svobodní a PRO. Podobně za Piráty kandidují i někteří Zelení. Komunisté a sociální demokraté, kteří místa ve Sněmovně před čtyřmi lety ztratili, je mají letos šanci obsadit v rámci kandidátky hnutí Stačilo!
Dalším stranám volební průzkumy naději na zvolení jejich zástupců nedávají. Nejlépe si z nich vede strana Motoristé sobě a hnutí Přísaha, které se ovšem rozhádaly a narozdíl od loňských evropských voleb už spolu nekandidují.
čtk, tb