Válka mezi USA a Íránem se začne rozhořívá, ale finanční trhy jsou v klidu
Přes oznámení dalších útoků USA na Írán zůstávají světové finanční trhy klidné, na světových akciových indexech zatím nebyla vidět žádná výraznější reakce. ČTK to řekl analytik XTB Tomáš Maxa. Americké futures dnes dokonce mírně rostou a hlavní americký akciový index S&P je v blízkosti svých maxim. Bezprostřední reakce ropy na obnovení útoků byla podle něj poměrně vlažná a zatím nepřinesla žádné výraznější pohyby. Americké útoky za poslední dva dny v Íránu zabily 14 lidí a dalších 78 zranily.
Mírný nárůst ceny zaznamenala v posledních dnech ropa, která se v současnosti pohybuje na 78 dolarech za barel, tedy deset procent nad minimem z minulého týdne, uvedl Maxa. Současná cena však podle něj stále zůstává výrazně pod úrovněmi ze začátku června, kdy se pohybovala v blízkosti 100 dolarů. Pokud by nastala dlouhodobější eskalace konfliktu, lze očekávat návrat cen ropy k předešlým úrovním, dodal.
Analytik Patria Finance Tomáš Vlk upozornil na pozitivní reakci evropských indexů. Německý DAX je o 0,8 procenta výše, francouzský CAC40 stoupá o 0,6 procenta, nizozemský AEX je výš o 0,8 procenta. Britský index FTSE100 zaostává, když klesá o půl procenta. Pozitivní je podle něj rovněž zklidnění ropy, která po středečním růstu taženém obnovením útoků na Blízkém východě klesá asi o procento. "Trh by si podle nás na nestabilitu měl zvykat, pokud nedojde k novému zablokování Hormuzu," podotkl.
Na druhou stranu není podle něj pozitivní vývoj dluhopisů. "Výnosy na kratších splatnostech lehce klesají, ale ty delší spíše drží pozice po předchozím citelném nárůstu. Dolů je neposlalo ani zklidnění na japonském dluhopisovém trhu. Navíc to nevypadá, že by trh slevoval z očekávání na vyšší sazby Fedu," poznamenal.
Česká koruna se vůči euru obchoduje na 24,25 Kč/EUR, když jí nálada na hlavních trzích přináší mírné zisky, zatímco domácí data by měla zůstat neutrální. Zlato se zvedá lehce nad 4100 USD za unci, doplnil Vlk.
Washington a Teherán v červnu podepsaly memorandum o porozumění, kterým stvrdily křehké příměří. Válku zahájily 28. února Spojené státy a Izrael útoky na Írán, při kterých zabily mimo jiné nejvyššího íránského duchovního vůdce Chameneího. Od soboty se koná jeho pohřeb, který má skončit dnes. Po pohřbu by měla jednání pokračovat.
čtk, tb