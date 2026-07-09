Klempíř: Po půl roce vlády máme půlku úkolů hotovou
Ministerstvo kultury splnilo téměř polovinu svých úkolů z programového prohlášení vlády, řekl novinářům ministr Oto Klempíř (za Motoristy). Ve zbytku volebního období se chce soustředit hlavně na podporu filmového umění a regionů, řekl dnes po jednání k plnění programu s premiérem Andrejem Babišem (ANO). O zrušení poplatků pro Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) s Babišem mluvil jen okrajově.
Ministři měli výkaz své činnosti odevzdat Babišovi do konce června, premiér dnes s jednotlivými ministry jejich hodnocení postupně probírá. "My jsme měli docela důležitý a úspěšný report. Splnili jsme téměř 50 procent z programového prohlášení vlády," uvedl. Jako úspěchy zmínil podporu 2500 regionálních projektů či možnost navštěvovat první neděli v měsíci některá státní muzea a galerie, která v pilotním projektu trvala od dubna do června.
Za další úspěch označil devítiprocentní růst platů pracovníků v kultuře. Ze zbývajících úkolů nemá podle Klempíře nic zvláštní prioritu, byť se chce soustředit na podporu filmového umění a regionů. "Pokračujeme podle investičního plánu tak, jak je na čtyři roky naplánován. Věřím tomu, že celý splníme, protože úřad je připravený nejezdit na dovolené, nezabývat se zbytečnostmi, prostě pracovat tak, abychom uspěli," dodal.
O sporné novele, která má převést financování ČT a ČRo na státní rozpočet, dnes s Babišem mluvil jen okrajově. "Že to v září půjde do Sněmovny. A otázka je, jak to stihneme zavést, jak se to stihne rychle projednat. Zatím nevíme, uvidíme," uvedl ministr. Kabinet chce poplatky zrušit od příštího roku, opozice však avizuje rozsáhlé obstrukce.
Opozice chce vládnímu plánu zabránit, protože v něm spatřuje snahu o omezení nezávislosti veřejnoprávních médií. Kvůli vládní novele 22. června výstražně stávkovali pracovníci ČT a ČRo. Iniciativa zaměstnanců Veřejnoprávně, která stávku vyhlásila, nevyloučila další protesty. Babiš tehdy zopakoval, že vláda změnou financování pouze plní svůj program.
Vládní návrh přiznává médiím veřejné služby o zhruba 15 procent méně peněz, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků. Rozpočty obou institucí se mají snížit proti letošku celkem o 1,4 miliardy korun a podle ČT a ČRo to povede k omezení výroby pořadů a propuštění 450 až 700 zaměstnanců ze 4250.
čtk, tb