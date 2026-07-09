Europarlament nakonec schválil kontrolu digitální komunikace, takzvanou Chat Control
Europarlament podpořil pozměněnou verzi výjimky umožňující firmám dobrovolně kontrolovat komunikaci na internetu kvůli ochraně dětí před zneužitím. Pozměňovací návrhy přijaté europoslanci počítají s tím, že z výjimky bude vyřazena šifrovaná komunikace. Výjimka přestala platit začátkem dubna poté, co se Evropský parlament a Rada EU nedokázaly shodnout na jejím prodloužení. Rada následně přijala vlastní postoj a vrátila návrh do Evropského parlamentu ke druhému čtení. To je v legislativním procesu EU poměrně neobvyklé a využívá se zejména u politicky citlivých předpisů.
Jelikož se jedná o druhé čtení, byla pro zamítnutí stanoviska Rady EU zapotřebí absolutní většina, tedy 360 poslanců. Pro zamítnutí stanoviska se však vyslovilo pouze 314 poslanců. Dalších 276 bylo proti zamítnutí a 17 se zdrželo hlasování. Později se v EP nepodařilo získat ani podporu pro zamítnutí stanoviska parlamentu ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Pro zamítnutí bylo 276 poslanců, proti 286. Třicet se zdrželo hlasování.
Stanovisko parlamentu včetně pozměňovacích návrhů bude nyní předloženo Radě EU, která má tři měsíce na schválení nebo zamítnutí návrhů. "Pokud Rada nepřijme všechny pozměňovací návrhy, přistoupí parlament a rada k dohodovacímu postupu s cílem dosáhnout shody ohledně tohoto právního předpisu," stojí v tiskové zprávě EP.
čtk, tb