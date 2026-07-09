Palestinci budou na konci listopadu volit. V Jeruzalémě, na Západním břehu i v Gaze
Palestinský prezident Mahmúd Abbás dnes vydal dekret, ve kterém stanovil datum konání parlamentních voleb na palestinských územích na 28. listopadu. Jestliže se hlasování uskuteční, bude se jednat o první volby do Palestinské legislativní rady po 20 letech, připomíná agentura AFP.
Poslední parlamentní volby se na palestinských územích konaly v roce 2006, kdy je vyhrálo hnutí Hamás. Po násilných střetech v Pásmu Gazy se svým rivalem, Abbásovým hnutím Fatah, Hamás v roce 2007 své oponenty z tohoto území vyhnal a ustanovil tam vládu. Palestinská samospráva vedená Abbásem si udržela politickou kontrolu pouze na Západním břehu. Vzhledem k izraelské okupaci je ovšem Abbásova vláda omezena.
"Prezidentský dekret vyzývá palestinský lid v Jeruzalémě, na Západním břehu a v Pásmu Gazy, aby se v daném termínu zúčastnil svobodných a přímých parlamentních voleb," citovala palestinská agentura WAFA z dekretu.
Konání voleb je součástí reforem, které vyžaduje mezinárodní společenství finančně podporující Palestinskou samosprávu. Ta ale také čelí široké kritice kvůli korupci a upadající legitimitě.
Devadesátiletý Abbás byl zvolen prezidentem v roce 2005. Jeho mandát měl být pouze čtyřletý, byl nicméně prodloužen. Další prezidentské volby se nekonaly a Abbás vládne pomocí dekretů, což vyvolává kritiku na domácí scéně i v zahraničí.
V roce 2021 Abbás vyhlásil parlamentní a prezidentské volby, které ale byly později odloženy na neurčito s odůvodněním, že není zaručena možnost hlasování ve východním Jeruzalémě, který Izrael od roku 1967 okupuje.
čtk, tb