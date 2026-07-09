Italové vyhostí dva ruské vojenské přidělence z ambasády, kvůli špionáži
Itálie vyhostí dva vojenské přidělence na ruské ambasádě, podíleli se na špionážní činnosti, uvedla podle agentury AFP italská diplomacie. Oba Rusové musí zemi opustit do tří dnů. Krok přichází poté, co v úterý italská policie oznámila zatčení dvou bývalých členů italské zpravodajské služby, kteří podle médií předávali Rusku tajné informace o vojenské pomoci Ukrajině. Ruské ministerstvo zahraničí podle agentury Reuters již oznámilo, že na vyhoštění bude reagovat.
"Moskva nadále využívá hybridní válku k útokům na Západ a Itálii," napsal na síti X italský ministr zahraničí Antonio Tajani, který působení vyhoštěných ruských diplomatů označil za "závažné a nepřijatelné vměšování" do záležitostí italských institucí a národní bezpečnosti.
Podle médií dva zatčení Italové předali Rusku informace o italsko-francouzském systému protivzdušné obrany SAMP/T a střelách Aster, které měly být letos předány Ukrajině k testování. Rusové se také snažili získat informace týkající se mise NATO v Bulharsku a italské společnosti Avio, která mimo jiné vyrábí motory pro drony.
Římská policie sdělila, že jeden ze zatčených, 59letý muž, byl placen ruskou stranou a předal jí informace od šesti zdrojů, včetně čtyř vojáků, jejichž služební zařazení bylo na úrovni přísně tajné.
Deník Corriere della Sera uvedl, že tento muž prozradil ruské straně totožnost několika členů italské kontrarozvědky, jejichž úkolem bylo monitorovat ruské aktivity. Podle listu La Stampa muž ruské straně za 12 let spolupráce poskytl "tisíce" informací.
V roce 2024 soud uložil trest 29 let vězení důstojníku italského námořnictva za prodej tajných vojenských informací ruskému velvyslanectví v Římě.
čtk, tb