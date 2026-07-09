Babišova vláda dnes sama hodnotí, jak se jí daří. K čemu došla, to oznámí občanům odpoledne
Vláda Andreje Babiše (ANO) dnes bude vyhodnocovat, jak se jí dařilo naplňovat programové prohlášení v první půlce letošního roku. Ministři měli za úkol připravit dokumenty za své úřady k 30. červnu, dnes od rána se budou kvůli hodnocení s Babišem postupně scházet. Komplexně vláda výsledky představí na tiskové konferenci od 16:00 v Kramářově vile.
Třetí Babišův kabinet jmenoval prezident Petr Pavel loni v polovině prosince. Programové prohlášení schválila koalice ANO, SPD a Motoristů 5. ledna, priority společného vládnutí však měly strany sepsané už koncem loňského října, necelý měsíc od sněmovních voleb.
Mezi hlavní strategické priority řadí programové prohlášení levnější energie a energetickou bezpečnost, dostupnost zdravotnictví či bydlení jako veřejný zájem. Slibuje také změny důchodového a sociálního systému a posílení obranyschopnosti státu a bezpečnosti občanů.
čtk, tb