USA prý v Íránu zasáhly devadesát nových cílů, Íránci útočili jinde v Zálivu
Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM uvedlo, že armáda ve středu dokončila další kolo úderů na Írán. Celkem bylo podle něj zasaženo přibližně 90 íránských cílů. Americký prezident Donald Trump tyto údery dříve označil za odvetu za íránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu.
Mezi zasaženými cíli byly podle velitelství systémy protivzdušné obrany, pobřežní sledovací zařízení, sklady raket a dronů, námořní kapacity a vojenská logistická infrastruktura podél pobřeží Íránu.
Velitelství také uvedlo, že nejnovější údery navazují na údery proti Íránu z úterý, kdy bylo zasaženo přibližně 80 vojenských cílů, včetně více než 60 malých člunů revolučních gard.
Americký prezident Donald Trump ve středu řekl, že příměří s Íránem je u konce, a označil vyjednávání s Teheránem za ztrátu času. Na řadě míst v Íránu byly pozdě večer slyšet výbuchy.
Íránská média uvedla, že exploze se ozvaly například v přístavním městě Bandar Abbás. Podle íránské polooficiální tiskové agentury Mehr zde protivzdušná obrana zasahovala proti nepřátelským cílům. Výbuchy byly slyšet také poblíž přístavu Čáhbahár, který podle státní agentury IRNA zůstal následně bez proudu. Další exploze zaznamenala média také v provincii Búšehr. Zasažen byl podle státní televize IRIB také železniční most na severovýchodě země.
Washington a Teherán v červnu podepsaly memorandum o porozumění, kterým stvrdily křehké příměří. Válku zahájily 28. února Spojené státy a Izrael útoky na Írán, při kterých zabily mimo jiné nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího. Od soboty se koná jeho pohřeb, který má skončit dnes. Po pohřbu měla jednání pokračovat.
čtk, tb