V Rychlebském výběžku plánuje firma postavit větrný park - a tak bude obecní referendum
Větrný park s až deseti turbínami plánuje v u obcí Bernartice, Kobylá nad Vidnavkou a Velká Kraš na Jesenicku postavit společnost VTE Jeseník ze skupiny First Wind. O osudu investičního záměru rozhodnou na podzim místní obyvatelé v referendech, která se budou v Bernarticích a Kobylé konat souběžně s volbami do Poslanecké sněmovny.
Firma samosprávám v Rychlebském výběžku nabídla za stavbu větrníků kompenzace.
Investor chce postavit pět větrníků v Bernarticích, další čtyři v Kobylé a jednu větrnou elektrárnu ve Velké Kraši. "Tento počet vychází z důkladné analýzy území, která zohlednila jak geografické podmínky a větrný potenciál lokality, tak doporučení biologických expertů, potřebné odstupy od obytné zástavby a rovněž kapacitní možnosti elektrizační soustavy," uvedla firma VTE Jeseník. Větrníky mají být vysoké 203 metrů. Celkový maximální výkon větrného parku je plánován na 42,5 megawattu.
Projekt se ale nelibí části místních obyvatel. V Bernarticích a Kobylé proto budou v říjnu referenda. Lidé v nich odpoví na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec neposkytla součinnost k realizaci větrných elektráren na svém území. Vyjádří se i k tomu, zda mají samosprávy učinit všechny kroky k ukončení smluv týkajících se připravovaných větrných elektráren, které doposud uzavřely.
Člen představenstva First Wind Tomáš Hardt uvedl, že i po případném souhlasu obyvatel bude ještě následovat technické posouzení záměru z pohledu vlivu na životní prostředí, hluku, ochrany přírody či připojení do sítě. "Referendum není razítko ke stavbě. Je to spíš zelená na prvním semaforu. Znamená, že lidé projekt podporují a zastupitelé mají silný mandát pokračovat v jednáních o konkrétních podmínkách," řekl.
Firma VTE Jeseník nabídla kompenzace, které tvoří finanční odměna pro obyvatele a platby do obecních rozpočtů. Každý dospělý obyvatel Bernartic a Kobylé by ročně dostával 10.000 korun. Ve Velké Kraši, kde je plánována jedna turbína, je částka poloviční. Obce mají dostat 500.000 korun ročně za každou elektrárnu. Bernartice by tak ročně obdržely 2,5 milionu korun, Kobylá dva miliony korun a Velká Kraš půl milionu. Odměny chce firma platit po celou dobu provozu větrného parku, tedy 25 let. Navyšovat se mají o inflaci.
čtk, tb