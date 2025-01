Vezme mi to majetek a zdraví? Česko se učí překonat svůj odpor k větrníkům na obzoru

Jiří Lengyel s odstupem času říká, že žádnou studii nemá a ani neví, jestli existuje. „Celé to bylo urážející, baví se s námi jako s debilama,“ říká vzrušeně na adresu firmy, jež chtěla větrníky postavit, když popisuje, co ho naštvalo. „Tváří se, jak to bude super nádherné, a přitom slibují kompenzaci. Ale kompenzace je náhrada za nějakou újmu, ne? Takže je to protimluv. Chovají se jako prodavači hrnců.“ Lengyela naštvalo i to, když někdo z obhájců projektu prohlásil, že podle nějaké studie zabijí větrné elektrárny méně ptáků než domácí kočky. „Když se oni ohání studií, tak jsem taky zmínil studii. Je to jedna jedna.“