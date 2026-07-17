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včera 08:00

V Pákistánu zemřel český horolezec, další dva zahynuli na hoře Mont Blanc

V pákistánském pohoří Karákóram ve čtvrtek zemřel šestačtyřicetiletý český horolezec Jaroslav Bánský. Spolu s dvěma členy české expedice se pokoušel o prvovýstup na horu Biarchedi II. Úmrtí potvrdilo ministerstvo zahraniční, podle kterého je české velvyslanectví v Islámábádu ve spojení s tamní policií. Okolnosti neštěstí nejsou známy.

"S lítostí můžeme potvrdit úmrtí českého horolezce v Pákistánu. Diplomaté na našem velvyslanectví v Islámábádu se případu věnují a jsou v kontaktu s policií a cestovní kanceláří," sdělil mluvčí české diplomacie Adam Čörgő.

Tento týden je to tak podle dostupných informací třetí Čech, který zemřel v horách v zahraničí. Předchozí dva zemřeli v noci na středu při výstupu na Mont Blanc. Třetí účastník této výpravy, který byl také z Česka, byl zraněn. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí horský vůdce, další dva členové výpravy byli jeho klienti.

Bánský byl v Karákóramu součástí české expedice, ve které podle informací na sociálních sítích byli i horolezci Zdeněk Hák a Radoslav Groh. Společně tato trojice už dřív v Karákóramu jako první zdolala vrchol Muču Kiš ve výšce 7480 metrů, Hák a Groh následně absolvovali v pohoří i další prvovýstup, a to jihozápadní stěnou na horu Hunza Peak vysokou 6300 metrů.

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