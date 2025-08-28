Už druhý Lukašenkův odpůrce z exilu se pohřešuje. Odletěl do Istanbulu a zmizel
Z cesty do Turecka se do domova v polském exilu nevrátil odpůrce běloruského diktátora Alexandra Lukašenka. Anatol Kotau byl ve vlasti v nepřítomnosti odsouzen k 12 letům za mřížemi. Je to už druhý případ tajemného zmizení běloruského opozičníka v letošním roce, napsal na svém webu polský list Rzeczpospolita.
Na konci března začaly polské úřady vyšetřovat zmizení běloruské opoziční političky v exilu. Její mobilní telefon byl vysledován do Běloruska, oznámil jeden z čelných představitelů běloruské opozice Pavel Latuška. Anžalika Melnikava která podobně jako mnoho jiných opozičních politiků uprchla z Běloruska do ciziny po rozdrcení protestů po prezidentských volbách v roce 2020, vystupovala jako předsedkyně koordinační rady, tedy opozičního orgánu, který by měl usnadnit předání moci demokratické vládě po pádu Lukašenkova autoritářského režimu. Melnikavou se dosud vypátrat nepodařilo, připomněl běloruský portál Naša Niva. V exilu je Kotau Latuškovým blízkým spolupracovníkem, dodal web.
Kotau byl podle polského deníku jedním z mála bývalých Lukašenkových spolupracovníků, kteří po volbách v roce 2020 přešli na stranu protestujících proti zfalšování jejich výsledků. Svou kariéru začal ve službách běloruské diplomacie, do roku 2015 pracoval na velvyslanectví ve Varšavě. Později povýšil do funkce generálního tajemníka běloruského olympijského výboru, v jehož čele stál osobně Lukašenko, a v roce 2019 organizoval Evropské hry v Minsku, důležité pro Lukašenkovu propagandu. V době protestů byl zástupcem šéfa jednoho z odborů prezidentské kanceláře. Odsoudil brutální násilí a musel utéci do ciziny. Azyl i s rodinou získal v Polsku, kde se angažoval v činnosti běloruské opozice. Ve vlasti byl obviněn z extremismu a spiknutí, za což byl odsouzen ke 12 letům.
"Ve čtvrtek 21. srpna odletěl do Istanbulu a od té doby s ním nemáme žádný kontakt. Jeho telefony jsou mimo dosah, zmizel i ze sociálních sítí. Nevíme, co se s ním děje," řekl deníku Aljaksandr Apejkin z organizace podporující pronásledované běloruské sportovce, se kterou Kotau spolupracoval. Běloruští opozičníci vyrozuměli o zmizení tureckou policii a polský konzulát v Istanbulu. Polské ministerstvo zahraničí se zatím nevyjádřilo. "Mohlo se stát doslova vše. Nic nelze vyloučit," tvrdí Apejkin, který na facebooku informoval o zmizení svého spolupracovníka.
Lukašenkovy tajné služby vedou otevřenou válku proti běloruským demokratickým institucím působícím v Polsku a Litvě. Pokoušejí se o diskreditaci, vydírají, zastrašují a dokonce podnikají atentáty, řekl polskému listu Latuška, který býval ve vlasti ministrem kultury a nyní je místopředsedou exilové vlády, vytvořené opozicí. "Režim nás pronásleduje dokonce i v zahraničí," prohlásil.
Rzeczpospolita připomněla několik opozičníků, které se běloruské tajné službě KGB podařilo z ciziny dostat do vlasti, kde byli uvězněni. Bezpečné se pro opozici jeví jen členské státy Evropské unie a Spojené státy. čtk, per