Ústavní soud rozhodl, že část smlouvy Česko s Vatikánem je proti tuzemskému ústavnímu pořádku. Jde hlavně o zpovědní tajemství
Část smlouvy s Vatikánem je v rozporu s českým ústavním pořádkem, rozhodl Ústavní soud. Ratifikaci tak nelze dokončit, dokud se rozpor neodstraní, například dalším jednáním obou smluvních stran. Problematické body jsou zpovědní tajemství a přístup k církevním archivům, plyne z výroku Ústavního soudu.
Takzvaný konkordát upravuje vztahy mezi státem a katolickou církví, jíž zaručuje konkrétní práva a svobody. Návrh na posouzení souladu vyjednaného znění smlouvy s ústavním pořádkem podala skupina senátorů, pochybnosti měl také prezident Petr Pavel. Soudci se problematikou zabývali přes rok. Původního soudce zpravodaje Milana Hulmáka nahradil Zdeněk Kühn, který po 9:00 začal číst odůvodnění.
tmd hj