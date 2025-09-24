Ústavní soud odmítl stížnost strany Volt ohledně zrušení kandidátek SPD a Stačilo!
Ústavní soud odmítl stížnosti strany Volt Česko, která poukazovala na nepřiznané koalice ve sněmovních volbách. Politické strany a hnutí se mohou svobodně rozhodnout, zda budou spolupracovat jako "přiznaná", nebo "nepřiznaná" koalice, rozhodl soud s tím, že obě možnosti mají výhody i nevýhody.
Volt se domáhal se zrušení registrace Stačilo! a SPD, usilovala také o zrušení definice koalic v zákoně o volbách do Parlamentu ČR. Na Stačilo! i SPD se uplatní základní pětiprocentní klauzule pro vstup do Sněmovny.
Přiznané koalice, jako je například Spolu, musejí překonat vyšší uzavírací klauzuli - pro dvoučlenné koalice činí osm procent, pro tříčlenné a vícečlenné 11 procent. Mají ale zase výhodu ve financování, protože spolupracujícím stranám náleží státní příspěvky za mandáty, zatímco v případě nepřiznaných koalic jdou peníze politické straně, která kandidátní listinu podala. Strany z nepřiznaných koalic také mají složitější podmínky při ustavování poslaneckých klubů.
"To, ke kterému ze dvou zmíněných režimů spolupráce se politické strany rozhodnou, je pouze projevem jejich svobodné vůle. Každá z těchto variant má pak specifické výhody a nevýhody, jejichž vyhodnocení je součástí politické úvahy zúčastněných subjektů," řekl předseda soudu Josef Baxa. Právní úprava podle soudu nestaví žádný politický subjekt do systémově horšího postavení a neomezuje jeho rovné šance na volební úspěch
Strana Volt Česko u krajských soudů poukazovala na to, že na kandidátkách Stačilo! a SPD figurují i členové jiných stran či hnutí. Soudy návrhy zamítly, byť některé z nich uznaly, že jde o obcházení zákona, patrně s cílem vyhnout se vyšším uzavíracím klauzulím pro koalice. Nechtěly však razantně zasáhnout do voleb. Strana se poté obrátila na ÚS.
Podala dvě stížnosti, soud je spojil do jednoho řízení. Soudcem zpravodajem byl Milan Hulmák, rozhodnutí je ale výsledkem hlasování pléna, tedy sboru všech ústavních soudců a soudkyň. Podle Baxy soudci rozhodli jednomyslně, stačil jim k tomu týden. Volby se konají 3. a 4. října, předseda soudu Josef Baxa už dříve uvedl, že nepřiznané koalice budou pro soud prioritou.
Zákon říká, že za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou spolupracující strany a hnutí za koalici označí. ÚS se problematikou zabýval už v roce 1996, kdy uvedl, že vytvoření koalice je "volní akt", který nepodléhá dalšímu schvalování či přezkoumávání státních orgánů. Volt Česko i někteří odborníci ale poukazovali na to, že nepřiznané koalice jsou zjevným obcházením zákona, a to přesto, že dosud šlo o poměrně běžnou praxi.