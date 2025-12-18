Expert na ústavní právo Bartoň se stal ústavním soudcem
Vysokoškolský pedagog a odborník na ústavní právo Michal Bartoň se stal ústavním soudcem. Do funkce jej na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Pavel. Devětačtyřicetiletý Bartoň nahradí u Ústavního soudu (ÚS) profesora občanského práva Josefa Fialu, kterému tuto středu vypršel desetiletý mandát. Pavel v projevu ocenil, že nově sestavený Ústavní soud funguje jako tým, ačkoliv ho společně se Senátem sestavil ze silných osobností.
Prezident zdůraznil, že ÚS je nejenom hlavním garantem ústavnosti v Česku, ale také důležitým nástrojem toho, jak občané vnímají spravedlnost a jakou mají důvěru ve stát. Poděkoval expertům, kteří mu nové ústavní soudce pomáhali vybírat. Vyzdvihl, že ÚS má nyní pestré složení, protože v něm zasedají experti zastupující různé oblasti práva a z různých regionů, muži i ženy.
Bartoň, jehož nominaci schválil Senát v říjnu, se zaměřuje na otázky svobody projevu. Je také spoluautorem komentáře k Listině základních práv. Před senátory uvedl, že ústavní soudce je rozhodčím, který hlídá, aby všichni postupovali podle pravidel. ÚS by měl podle něj rozhodovat konzistentně a trvanlivě, navazovat na svá dřívější rozhodnutí a nedělat žádné velké revoluce. Sám Bartoň už se na přípravě a tvorbě rozhodnutí soudu podílel jako asistent, a to od roku 2013. Naposledy - od června 2023 - byl asistentem ústavní soudkyně Daniely Zemanové.
Dosud Bartoň působil na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterou i vystudoval. V roce 2012 byl jmenován docentem pro obor ústavní právo a státověda. V minulosti zasedal v pracovní komisi pro veřejné právo Legislativní rady vlády.
Tým ústavních soudců nyní tvoří deset mužů a pět žen. Pavel od svého nástupu do funkce prezidenta jmenoval se souhlasem Senátu 13 z 15 aktuálních soudců, a to včetně předsedy ÚS Josefa Baxy a obou místopředsedkyň Veroniky Křesťanové a Kateřiny Ronovské. Z nominantů Pavlova předchůdce Miloše Zemana už u soudu působí jen Pavel Šámal a Jan Svatoň. Šámalovi skončí mandát v únoru 2030, Svatoňovi o tři roky později.