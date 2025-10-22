Ústavní soud nechal v platnosti vyhlášku, která pomáhá velkým nemocnicím na úkor regionálních zařízení
Ústavní soud (ÚS) ponechal úhradovou vyhlášku ve zdravotnictví beze změn. Návrh senátorů na zrušení dvou jejích klíčových příloh zamítl. Senátoři poukazovali na diskriminaci regionálních poskytovatelů zdravotní péče oproti vysoce specializovaným centrům. Soud dnes rozhodnutí vyhlásil.
Za skupinu 31 senátorů jednal Ladislav Václavec (ANO), k návrhu se přihlásila Asociace českých a moravských nemocnic. Naopak Asociace nemocnic ČR, která sdružuje větší zařízení, varovala před destabilizací systému v případě zrušení vyhlášky.
Jedna sporná příloha stanovuje hodnotu bodů, výši úhrad a regulační omezení, další definuje, jaké diagnózy a případy hospitalizace spadají do úhrady formou paušálu a jakou "hodnotu" či relativní váhu mají pro systém úhrad. Senátoři kritizovali hlavně takzvaný koeficient centralizace. Poskytovatelům se statutem centra vysoce specializované péče navyšuje úhrady o pět procent, zatímco jiným poskytovatelům úhrady za tytéž diagnózy snižuje v některých případech až na polovinu.
čtk, tb