12. 8. 2025

Ústavní soud: GIBS chybovala, když neumožnila otci jedné z obětí střelby na Filozofické fakultě UK v Praze nahlédnout do spisu

Otec chtěl vědět, jak inspekce prověřila postup policie při zásahu na fakultě. Jeho stížnosti dnes vyhověl Ústavní soud (ÚS) a zakázal inspekci, aby pokračovala v porušování mužových práv. Pozůstalí po obětech mají právo na informace z vyšetřování provedeného inspekcí bezpečnostních sborů, zdůraznil ÚS.

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) dospěla k závěru, že policie nemohla tragické události zabránit. Žádný z policistů či zaměstnanců policie není v souvislosti se zásahem podezřelý ze spáchání trestného činu, uvedl před rokem ředitel GIBS Vít Hendrych, když se účastnil jednání sněmovního bezpečnostního výboru. Uvedl však, že existuje prostor pro poučení z události a zefektivnění některých činností policie. ctk, ft

