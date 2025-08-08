USA a Rusko podle Bloombergu chystají dohodu o Ukrajině, která stvrdí ruské zisky
Spojené státy a Rusko připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky, píše dnes agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s vyjednáváním. Ruský prezident Vladimir Putin podle nich požaduje kontrolu nad celým ukrajinským Donbasem, Krymem a těmi částmi Chersonské i Záporožské oblasti, které už jeho vojska okupují. Bloomberg poznamenává, že zatím vůbec není jasné, jestli s věcí bude souhlasit Ukrajina a také její evropští spojenci.
Činitelé, kteří se na vyjednávání před avizovaným setkáním amerického prezidenta Donalda Trumpa s Putinem podílejí, uvedli, že plány dohody se ještě mohou změnit. Schůzka prezidentů USA a Ruska by se podle vyjádření diplomatů obou stran měla uskutečnit příští týden, detaily ale zatím nejsou známé. Bloomberg podotýká, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, s nímž se zatím Putin odmítá sejít, by mohl být postaven před situaci "ber, nebo neber".
Agentura konstatuje, že takový výsledek by byl velkou výhrou pro Putina, který by k dosud Ruskem obsazeným územím přidal i části Donbasu, tedy Doněcké a Luhanské oblasti, které ruské síly nedokázaly ovládnout ani od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Krym v rozporu s mezinárodním právem anektovalo Rusko už v roce 2014. Zatím není jasné, jestli je Moskva připravena vzdát se jakéhokoliv území, které nyní okupuje.
Putin chtěl o podmínkách k ukončení konfliktu opakovaně vyjednávat přímo se Spojenými státy bez účasti Ukrajiny či evropských zemí. Ani Bílý dům, ani Kreml se zatím k chystaným návrhům nevyjádřily. Kyjev dosud dával najevo, že ruskou okupaci a anektování svého území nepřijme.
čtk