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14:33

Unie se pomalu sune k tomu, že omezí dočasnou ochranu pro ukrajinské muže v odvodovém věku

Německo podporuje navrhovanou změnu unijního práva, která by vyloučila muže ve vojenském věku ze získání takzvané dočasné ochrany v zemích Evropské unie. Na jednání se svými kolegy v Lucemburku to uvedl německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Právě o budoucnosti dočasné ochrany pro Ukrajince prchající před válkou mají dnes ministři jednat. Česko na schůzce zastupuje ministr Lubomír Metnar.

Na stole je podle informací ČTK před ministerskou schůzkou několik návrhů: buď o další rok prodloužit stávající ochranný režim pro všechny ukrajinské uprchlíky, který platí zatím do 4. března 2027, nebo jej prodloužit tak, aby byli z dočasné ochrany vyloučeni ukrajinští muži ve věku 23 až 60 let. Zmiňována byla rovněž varianta o vyloučení Ukrajinců z určitých bezpečnějších regionů země, která se od února 2022 brání ozbrojené agresi sousedního Ruska.

"Zaznamenali jsme, že v posledních měsících se zvýšil příliv osob ve vojenském věku. To je třeba řešit," upozornil Dobrindt.

O změnách v dočasné ochraně hovoří i Česko. "Dle Lubomíra Metnara ČR zastává názor, že je třeba zvážit omezení jejího rozsahu, například z hlediska geografického původu nebo dalších kritérií," uvedlo již dříve ministerstvo vnitra.

Ukrajinci ze své země prchají kvůli ruské invazi, kterou Moskva zahájila před více než čtyřmi lety. V Česku bylo k únoru 2026 evidováno přes 398.000 osob ukrajinské národnosti s dočasnou ochranou. Podle ministerstva vnitra jich přichází do Česka z Ukrajiny dál přibližně 6000 měsíčně. Česká republika přijala nejvíce ukrajinských uprchlíků na počet obyvatel v Evropské unii. Dočasná ochrana jim umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na pracovní trh.

čtk, tb

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