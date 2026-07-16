Ukrajinci protestují proti odvolání ministra obrany Fedorova. Jeho odchodu málokdo dobře rozumí
Několik stovek lidí dnes demonstrovalo v centru Kyjeva proti odvolání ministra obrany Mychajla Fedorova v rámci rekonstrukce vlády. Demonstrace na ministrovu podporu se uskutečnily i v několika dalších velkých městech, uvedla média.
Demonstranti v Kyjevě skandovali "Vraťte Fedorova!" a "Hanba!", napsal zpravodaj agentury AFP. Nespokojení lidé v rukou drželi papírové kartony s nápisy "Kvůli čemu?", "Neničte to, co funguje", "Ruce pryč od Fedorova", napsal portál Ukrajinska pravda, podle kterého se protest uskutečnil nedaleko prezidentské kanceláře. Server dodal, že podobné "kartonové protesty" se odehrály také v Ivano-Frankivsku, Vinnycji, v Lucku, Oděse a ve Lvově.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu poslancům vládní strany Sluha národa vysvětloval, že se rozhodl obětovat Fedorova kvůli ustavičným ministrovým sporům s hlavním velitelem Oleksandrem Syrským, napsala už dříve Ukrajinska pravda s odvoláním na vyjádření nejmenovaných zákonodárců.
Zelenskyj také argumentoval, že Fedorov neuskutečnil reformu mobilizačního systému, jak sliboval po nástupu do funkce. Pořádek má nastolit dosavadní ministr vnitra Ihor Klymenko, který má Fedorova v čele obrany vystřídat. A úkol je o to naléhavější, že ruský prezident Vladimir Putin by po zářijových volbách mohl vyhlásit mobilizaci.
O nové vládě, vedené dosavadním šéfem energetické společnosti Naftohaz Serhijem Koreckým, by měl ukrajinský parlament hlasovat dnes.
čtk, tb