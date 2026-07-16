Čína zadržela na svém území Čecha, vyšetřuje ho pro ohrožení národní bezpečnosti. Nejspíš jde o odvetu za souzeného Číňana v Praze
Peking uvedl, že český občan zadržovaný v Číně je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Podle agentury Reuters to dnes uvedlo čínské ministerstvo zahraničí, podle kterého příslušné úřady postupují v souladu se zákonem. Peking zároveň tvrdí, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře, a vyzývá Prahu k jeho okamžitému propuštění. ČTK se snaží získat vyjádření českého ministerstva zahraničí.
čtk, tb