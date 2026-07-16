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včera 09:51

Čína zadržela na svém území Čecha, vyšetřuje ho pro ohrožení národní bezpečnosti. Nejspíš jde o odvetu za souzeného Číňana v Praze

Peking uvedl, že český občan zadržovaný v Číně je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Podle agentury Reuters to dnes uvedlo čínské ministerstvo zahraničí, podle kterého příslušné úřady postupují v souladu se zákonem. Peking zároveň tvrdí, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře, a vyzývá Prahu k jeho okamžitému propuštění. ČTK se snaží získat vyjádření českého ministerstva zahraničí.

čtk, tb

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