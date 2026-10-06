Ukrajina vyslala na moskevský region 650 dronů
- Nejméně dva mrtvé si vyžádaly ukrajinské útoky na moskevský region v noci na úterý. Vyplývá to z informací gubernátora Moskevské oblasti Andreje Vorobjova. Podle starosty ruského hlavního města Sergeje Sobjanina vyslala Ukrajina na ruský region 650 dronů. Podle něj protivzdušná obrana velkou část bezpilotních strojů zlikvidovala ve velké vzdálenosti a 161 dronů do dnešního rána sestřelila, když se blížily k Moskvě. Podle agentury TASS začal v regionu po útoku dronem hořet sklad. Vorobjov zmínil i poškozené domy a vytlučená okna. V noci útočilo i Rusko, které zasáhlo most přes Dněpr v Záporoží.
Gubernátor Vorobjov informoval o dvou mrtvých, šesti raněných a hořícím skladu. Dvacetiletý muž podle něj zemřel v obci Radumlja, 71letý muž v obci Barybino. V Litvinovu dron narazil do střechy skladu patřícího obchodnímu řetězci a způsobil požár, sdělily úřady. Jenom nad Moskevskou oblastí bylo podle Vorobjova, který hovoří o jednom z nejrozsáhlejších útoků tohoto druhu, zničeno či sestřeleno 185 ukrajinských dronů.
Podle deníku The Kyiv Intependent, který se odvolává na monitorovací kanály, ukrajinské drony v noci zasáhly mimo jiné velké ropné zařízení v Moskevské oblasti. Podle telegramového kanálu Exilenova Plus zasáhl ukrajinský dron středisko pro přepravu a distribuci ropy Volodarsk nedaleko obce Konstantinovo.
Ukrajina podniká dronové útoky v Rusku v sebeobraně, od února 2022 vzdoruje ruské invazi. Pokud se dnešní počet útočících dronů potvrdí, bude to jeden z největších ukrajinských vzdušných úderů na moskevský region, jak se neoficiálně označuje ruská metropole a Moskevská oblast. Koncem září vyslala Ukrajina na Moskvu 450 dronů, což tehdy Sobjanin označil za největší úder bezpilotních strojů na hlavní město.
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Rusko přitom v posledních týdnech útočí ve dne i v noci a používá drony s proudovými motory, které se ukrajinské armádě hůře sestřelují.
Od minulého týdne ruská invazní armáda několikrát zaútočila na mosty v Kyjevě - nejprve na Jižní most (Pivdennyj most) a posléze Severní most (Pivničnyj most), které vedou přes řeku Dněpr a jsou důležitými spojnicemi pravobřežní a levobřežní části metropole. Útočí i na další civilní cíle v ukrajinských městech. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že armáda na zintenzivnění ruských úderů odpoví četnějšími útoky na rafinerie v Rusku.
Náčelník správy ukrajinské Záporožské oblasti Mychajlo Semikin dnes na síti Telegram informoval, že Rusko v Záporoží zasáhlo most přes řeku Dněpr. Most je nyní uzavřen. Semikin uvedl, že při ranním útoku utrpělo zranění pět lidí včetně dvou pracovníků Červeného kříže, které úder zastihl při cestě do práce.