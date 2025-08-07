Ukrajina i Rusko informují o noční likvidaci desítek nepřátelských dronů
Rusko v noci na dnešek zaútočilo na Ukrajinu 112 bezpilotními letouny, z nichž 89 sestřelila nebo elektronicky odrazila protivzdušná obrana napadené země. Uvedlo to ráno na telegramu ukrajinské letectvo, které bez bližších podrobností dodalo, že na 11 místech eviduje zásahy 23 dronů. Ruské ministerstvo obrany informovalo o nočním sestřelu 84 ukrajinských dronů, o následcích se nezmínilo. Ruská služba BBC s odvoláním na regionální úřady píše mimo jiné o ukrajinském dronovém útoku na Krasnodarský kraj.
Konkrétně zmiňuje ropnou rafinérii v obci Afipskij, kde vypukl požár. Regionální úřady úder potvrdily, požár je ale podle nich už uhašen, dodala BBC. Telegramový kanál Astra mezitím uvedl, že po útoku ukrajinských dronů vypukl požár ve vojenské jednotce v obci Slavjansk na Kubani. Gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondratěv sdělil, že při útoku na toto město utrpěl při pádu trosek dronu na ulici zranění jeden muž.
Gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bočarov podle BBC informoval o odražení ukrajinského dronového útoku na jím spravovaný region, přičemž trosky dronů podle něj dopadly na vlakové nádraží ve Volgogradu, ale nikdo nebyl zraněn. V administrativní budově na vlakovém nádraží obce Surovikino vypukl požár, sdělil.
Ruské ministerstvo obrany se o následcích ukrajinského dronového náletu nezmiňuje, Moskva obvykle neinformuje ani o celkovém rozsahu úderu. Hlásí jen počty dronů, které podle ní sestřelila obrana. V noci na dnešek jich zlikvidovala 84, vyplývá ze dvou příspěvků resortu na telegramu. Ještě před středeční půlnocí ministerstvo informovalo o sestřelení dvou dronů nad Belgorodskou oblastí a dnes ráno o noční likvidaci 82 ukrajinských dronů nad Azovským a Černým mořem, anektovaným poloostrovem Krym a šesti ruskými regiony včetně Krasnodarského kraje a Volgogradské oblasti.
Ukrajinské úřady podle serveru Ukrajinska pravda informovaly o čtyřech zraněných při ruském vzdušném úderu na město Dnipro. Při ruském ostřelování města Huljajpole v Záporožské oblasti zahynula žena, napsal server s odvoláním na šéfa správy tohoto regionu Ivana Fedorova.
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi od února 2022 a součástí bojů je ostřelování a vzdušné útoky obou stran na různé cíle na území nepřítele. Obě strany popírají, že by útočily na civilisty. Během konfliktu jich však zemřely tisíce, drtivou většinu obětí tvoří Ukrajinci, napsala dříve agentura Reuters.
čtk, maf