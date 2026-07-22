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včera 08:00

Ukrajina hlásí zasažení 13 ruských plavidel za 48 hodin

Ukrajina za posledních 48 hodin zasáhla v Černém a Azovském moři 13 ruských plavidel. Na síti Telegram to oznámil velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdi, známý pod přezdívkou Maďar. Ruské ministerstvo obrany mezitím ohlásilo, že ruské síly v noci zaútočily v ukrajinské Oděské oblasti na přístavy, zasáhly dvě lodě a také nádrže s palivem a mazivem.

Ukrajina, která se od února 2022 brání ruské invazi, v posledních týdnech zintenzivnila údery proti lodím, které považuje za součást takzvané ruské stínové flotily i proti dalším ruským plavidlům, které podle Kyjeva využívá Moskva k válečnému úsilí.

V pondělí Brovdi informoval, že počet zasažených ruských lodí za tento měsíc činí 183, nyní e svém příspěvku novou bilanci neuvedl. Zmíněnou stínovou flotilu Rusko využívá k obcházení západních sankcí omezujících mimo jiné export ruské ropy.

Brovdi rovněž bez podrobností informoval o úderech na sklady ruského internetového prodejce Wildberries. Šéfka a spoluzakladatelka společnosti Taťjana Kimová uvedla, že při nových útocích na sklady v Krasnodaru a Něvinnomyssku utrpělo zranění několik lidí.

Při podobném úderu ukrajinských dronů minulý týden v sobotu zahynulo osm pracovníků. Údery tehdy způsobily požár a narušily obchody společnosti. Ukrajina tvrdí, že prodejce Wildberries dodává komponenty pro ruskou armádu.

Útoky na lodě a přístavní infrastrukturu oznámilo také ruské ministerstvo obrany, které sdělilo, že v Oděské oblasti k zasažení cílů použilo přesné zbraně vzduch-země a také drony. V Oděse, jak Moskva uvedla, ruské síly zasáhly logistické středisko doručovací společnosti Nova Pošta a v Kovalivce u Oděsy baterii pobřežního raketového systému Neptun.

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