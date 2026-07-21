Francouzský parlament definitivně schválil zákaz sociálních sítí dětem. Jako první v Evropě
Francouzští poslanci v úterý schválili zákaz užívání sociálních sítí dětmi mladšími 15 let. Pro reformu hlasovalo 279 zákonodárců, proti bylo 81 poslanců. Jde o první takový zákaz v Evropě. Zákon, který má chránit zdraví dětí a dospívajících, má vstoupit v platnost v září.
Francouzský parlament návrh zákona schválil definitivně poté, co ho už v úterý odpoledne podpořil Senát. Zavedení opatření slíbil francouzský prezident Emmanuel Macron, jde o stěžejní opatření na konci jeho druhého funkčního období. V prezidentských volbách v dubnu příštího roku se už Macron o další mandát ucházet nemůže.
"Slíbil jsem to a nyní je to schváleno: sociální sítě budou od začátku školního roku zakázány pro děti mladší 15 let. Děkuji zákonodárcům," napsal Macron na síti X. Prezident upozornil, že je nyní na Ústavní radě, což je obdoba ústavního soudu, aby opatření posoudila.
Zákaz totiž pravděpodobně bude přezkoumán ohledně souladu s francouzskou ústavou, což by mohlo zpozdit jeho zavedení. Zákonodárci z levicové strany Nepodrobená Francie se proti návrhu stavěli s argumentem, že jeho ústavnost je nejasná, protože by podle nich fakticky ukončil online anonymitu a nebylo by možné jej vymáhat. Schválený zákon bude po internetových platformách vyžadovat zavedení systémů ověřování věku. Zahrnuje také zákaz mobilních telefonů na středních školách.
Zhruba desítka evropských zemí včetně Španělska či Dánska v současnosti připravuje vlastní pravidla pro věkové omezení na sítích. V Česku se pro zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let letos vyslovili prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. Česká vláda v pondělí rovněž podpořila návrh na zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách.
Mnoho členských států EU požaduje společný evropský přístup. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen tento měsíc vyzvala k omezení používání sociálních médií dětmi.
V roce 2024 se Austrálie stala první zemí, která vyloučila děti mladší 16 let ze sociálních médií. Zákon stanoví, že platformám - včetně TikToku, Facebooku, Snapchatu, Redditu, X a Instagramu - hrozí pokuty ve výši až 50 milionů australských dolarů (zhruba 742 milionů korun), pokud nezabrání dětem mladším 16 let v zakládání účtů.
Podle francouzských úřadů tráví každý druhý teenager dvě až pět hodin denně na chytrém telefonu. Podle statistiky z prosince přibližně 90 procent dětí ve věku 12 až 17 let denně používá chytré telefony k přístupu na internet, přičemž 58 procent z nich používá svá zařízení pro přístup k sociálním sítím.
Zpráva zdůraznila řadu škodlivých účinků vyplývajících z používání sociálních sítí, včetně sníženého sebevědomí a zvýšeného vystavení obsahu spojenému s rizikovým chováním, jako je sebepoškozování, užívání drog a sebevraždy.