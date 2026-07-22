Newyorská radnice nemůže nařídit zatčení Netanjahua, uvedl starosta Mamdani
Newyorská radnice nemá právní nástroje, aby iniciovala zatčení izraelského premiéra Benjamina Netanjahua při jeho očekávané účasti na Valném shromáždění OSN v září, řekl starosta New Yorku Zohran Mamdani. Ten dříve oznámil, že se takovou možností bude vedení města zabývat.
Mezinárodní trestní soud (ICC) na izraelského premiéra vydal zatykač kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Pásmu Gazy. Spojené státy však jurisdikci ICC neuznávají. "Souhlasím, že Benjamin Netanjahu by měl být zatčen a postaven před soud," uvedl newyorský starosta. Podle něj má federální vláda právní nástroje, aby zatykač vykonala. Vyzval ji, aby tak i učinila.
Americký prezident Donald Trump tento týden však uvedl, že Netanjahu "nebude v žádném případě během svého pobytu ve Spojených státech zatčen". Poukázal na to, že Izrael pod Netanjahuovým vedením bojuje proti Íránu společně s USA.
Spojené státy nejsou smluvní stranou ICC a neuznávají jeho pravomoc. Trumpova administrativa nedávno oznámila kampaň za rozpuštění tribunálu, který Izrael považuje za zaujatý. ICC vydal zatykač kvůli konfliktu v Pásmu Gazy i na další izraelské představitele či vysoké členy palestinského hnutí Hamás.