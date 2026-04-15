Trumpa vůbec netrápí, že Orbán prohrál. Magyar je prý dobrý člověk
Americký prezident Donald Trump řekl reportérovi stanice ABC News Jonathanu Karlovi, že ho volební porážka maďarského premiéra Viktora Orbána netrápí. Šéfa vítězné strany Tisza Pétera Magyara označil za dobrého člověka. Trump před hlasováním Orbánovi vyslovil svou plnou podporu.
Orbán byl u moci nepřetržitě od roku 2010, v nedělních parlamentních volbách ale jeho strana Fidesz prohrála s opozičním pravostředovým a proevropským hnutím Tisza v čele s Magyarem, který bude pravděpodobně příštím premiérem. Tisza navíc získala dvoutřetinovou většinu, což jí umožní změnit ústavu.
Podle řady médií i analytiků Orbánovou volební prohrou ztratil Trump svého klíčového spojence v Evropě.
"Myslím, že ten nový (Magyar) to zvládne dobře - je to dobrý člověk," uvedl Trump podle agentury Reuters.
Trump před maďarskými volbami Orbána opakovaně podpořil. Na své síti Truth Social jej označil za "silného a mocného lídra, bojovníka, vítěze a svého přítele". Den před volbami pak slíbil využít "plnou hospodářskou moc" Spojených států, aby pomohl maďarské ekonomice.
Americký viceprezident J. D. Vance těsně před nedělními volbami přijel do Budapešti, kde podpořil Orbána a kritizoval Evropskou unii, která podle něj hanebně zasahovala do maďarských parlamentních voleb. Po Orbánově boku to na tiskové konferenci označil za jeden z nejhorších příkladů zahraničního vměšování do voleb.
čtk, tb