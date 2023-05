Trump poprvé čelí konkurenci ve vlastním oboru - konzervativním populismu

Geoffrey Hinton • Autor: REUTERS

Do amerického volebního klání oficiálně vstoupil hlavní republikánský vyzyvatel Donalda Trumpa, guvernér státu Florida Ron DeSantis. Donald Trump v roce 2015 zahájil úspěšnou prezidentskou kandidaturu úspěšným sestupem po pozlaceném schodišti ve svém mrakodrapu na Manhattanu. DeSantis uspořádal ve spolupráci s Elonem Muskem premiérové vystoupení na Twitteru, které ovšem z technických důvodů neoslnilo. Plánovaný rozhovor měl kvůli výpadkům dvacetiminutové zpoždění. Guvernér byl nakonec nucen přednést pouze zkrácenou verzi svého projevu a k tomu vystoupení mediálně zastínila zpráva o úmrtí popové legendy Tiny Turner.

Přesto je DeSantisův nástup na scénu historický. Je to poprvé, kdy populistický Trump čelí konkurenci ve svém vlastním oboru - v konzervativním populismu. DeSantis není charizmatický politik, ale je to skutečný úspěšný lídr. Za jeho „panování“ se Florida, jež bývala dlouho rozpolceným státem s nejistými volebními výsledky, proměnila v republikánskou baštu - do druhého funkčního období byl zvolen s náskokem 19 procent. Guvernér se nejprve osvědčil během covidové pandemie a pak se ukotvil jako důrazný ideologický bojovník proti vyhraněně levicovým proudům, zejména tzv. wokeismu. „Florida je místo, kam přichází wokeismus zemřít,“ zní jeho heslo. Kulturní války se zdají být jeho přirozeným životním prostorem.

Trump v tuto chvíli v průzkumech svého soupeře přesvědčivě válcuje rozdílem dvaceti a více procent, ale do skutečného hlasování v primárkách zbývá mnoho měsíců. Slabinou floridského guvernéra je nejisté vystupování v osobním kontaktu s voliči a médii, ve srovnání s bombastickým exprezidentem je matný. Výhodou je absence skandálů, pobuřujících výroků a pochybných podnikatelských praktik, schopnost formulovat populistický program do koherentního celku a prokázaná schopnost skutečně řídit státní instituce. The Economist DeSantise označil za „amerického populistu, který je schopen přemýšlet“.

Trumpův protikandidát staví jádro svého poselství na přesvědčení, že levicové ideologii se daří pronikat na půdu amerických institucí, především do školského systému, odkud pak dále indoktrinuje veřejnost. Svůj boj s wokeismem líčí jako boj za svobodu – coby „zápas, který stojí za to vybojovat“. DeSantis ale proslul také jako izolacionista, ruskou invazi na Ukrajinu označil za „lokální územní spor“. Na Floridě prosazuje zásadní zpřísnění potratové legislativy, které však v tuto chvíli blokuje soud.

Americká média jsou vůči DeSantisovi vesměs spíše skeptická. Prezidentská kampaň se v primárkách rozjíždí v malých státech, kde je osobní kontakt s voliči a charisma důležité. Guvernér z Floridy nicméně má rozhodně své přednosti, mimo jiné schopnost nashromáždit pro kampaň úctyhodné množství finančních příspěvků. Republikánské primárky, z nichž vzejde kandidát do skutečných prezidentských voleb, zdaleka nemusí být pro Donalda Trumpa jednoduchou záležitostí. Jiří Sobota

Zemřel designér Jiří Jiroutek, autor sektorového barevného nábytku v bruselském stylu. Národní galerie v Praze otevřela ve Veletržním paláci stálou expozici Konec černobílé doby 1939-2021. Zubařka Eva Perglerová se stala teprve třetí Češkou, která vylezla na Mount Everest. Prezidenta Petra Pavla chytla při běhání v rámci oficiální návštěvy Vysočiny křeč. Florida se dostala do finále Stanley Cupu. Osmičlenné představenstvo polostátní firmy ČEZ si loni vydělalo 135 milionů korun, nejvíc bral generální ředitel Daniel Beneš s 35 miliony. ČEZ zároveň vypsal miliardový tendr na dodávku dvou generátorů pro jadernou elektrárnu Temelín, firmy se mohou hlásit do 9. června. Nafta v Česku zlevnila o devět haléřů. Policie pátrá po černém autě s třemi lidmi a „nápadně zatíženou zadní částí“, které podle ní odvezlo z domu v Táboře šperky v hodnotě několika milionů korun. V Británii zemřel Jaromír Málek, egyptolog českého původu, který pomáhal digitalizovat Tutanchamonův archiv. Čtyři a půl roku natvrdo dostal u soudu Richard Barnett, který se předloni nechal během útoku stoupenců Donalda Trumpa na americký Kongres vyfotit v kanceláři předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi s nohou na jejím stole. Kvůli delšímu času odborníků pro zpracování znaleckých posudků bylo až na říjen odročeno soudní projednávání případu bývalého poslance Dominika Feriho původně plánované na červenec. Adolf Hlubik (72) dostal v roce 1983 21 let za vraždu spoluvězně v Leopoldově, nyní ho olomoucký krajský soud poslal na doživotí za loňskou vraždu pracovnice herny, kterou střelil do hlavy. Šéf ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin prohlásil, že se jeho jednotky stahují z Bachmutu a okupované pozice předávají pravidelné armádě. Češi rozehráli čtvrtfinále hokejového mistrovství světa s týmem Spojených států amerických.

