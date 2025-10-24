Trump oznámil, že kvůli „lživé reklamě“ ukončuje obchodní jednání s Kanadou
Americký prezident Donald Trump oznámil, že ukončuje veškerá obchodní jednání s Kanadou. Své rozhodnutí odůvodnil kanadskou televizní reklamou, ve které někdejší prezident Spojených států Ronald Reagan hovoří negativně o clech, přičemž současný šéf Bílého domu spot označil za lživý. Ottawa se zatím k prohlášení šéfa Bílého domu nevyjádřila.
"Nadace Ronalda Reagana právě oznámila, že Kanada podvodně použila reklamu, která je lživá, v níž Ronald Reagan hovoří negativně o clech," napsal Trump na své síti Truth Social. "Cla jsou velmi důležitá pro národní bezpečnost a ekonomiku USA. Na základě jejich hanebného chování, se tímto ukončují všechna obchodní jednání s Kanadou," dodal šéf Bílého domu. Příspěvek se na Trumpově sociální síti objevil poté, co kanadský premiér Mark Carney uvedl, že se snaží zdvojnásobit kanadský export do zemí mimo USA kvůli hrozbě, kterou představují Trumpova cla.
It’s official: Ontario’s new advertising campaign in the U.S. has launched.— Doug Ford (@fordnation) October 16, 2025
Using every tool we have, we’ll never stop making the case against American tariffs on Canada. The way to prosperity is by working together.
Watch our new ad. pic.twitter.com/SgIVC1cqMJ
Nadace a institutut Ronalda Reagana ve čtvrtek na síti X uvedla, že vláda kanadské provincie Ontario vytvořila reklamu, která zkresluje projev někdejšího amerického prezidenta k národu ze dne 25. dubna 1987, a Ontario nedostalo od nadace povolení k použití projevu a jeho editacím. "Podívejte se na na neupravené video prezidenta Reagana na našem YouTubovém kanále," vyzvala nadace veřejnost s poznámkou, že zvažuje právní kroky.
Premiér Ontaria Doug Ford minulý týden zveřejnil na X video s reklamou, kterou označil jako novou kampaň Ontaria ve Spojených státech. "Využíváme všechny nástroje, které máme, nikdy nepřestaneme argumentovat proti americkým clům uvaleným na Kanadu. Cesta k prosperitě vede přes spolupráci," napsal kanadský činitel.
Trump podle agentur tento měsíc v Bílém domě jednal s Carneym o snížení cel na klíčové kanadské sektory. Zároveň před novináři neupřesnil, zda odstraní cla, která letos uvalil na některá odvětví kanadské ekonomiky, například na ocel a automobily. čtk