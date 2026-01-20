Trump označil plán Británie předat Mauriciu Čagoské ostrovy za projev slabosti
Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social označil za projev totální slabosti plán Británie předat Mauriciu suverenitu nad ostrovem Diego García, který je součástí Čagoských ostrovů. Podle šéfa Bílého domu se jedná o další důvod, proč USA musejí získat Grónsko pro svou národní bezpečnost. Na ostrově Diego García se nachází vojenská základna, kterou využívají britské a americké síly. Británie loni v květnu podepsala dohodu o předání suverenity nad Čagoskými ostrovy Mauriciu, s níž USA v té době souhlasily.
Británie v prohlášení k Trumpově příspěvku zdůraznila, že Spojené království nedělá kompromisy, pokud jde o národní bezpečnost. "Jednali jsme, protože základna Diego García byla ohrožena poté, co rozhodnutí soudu podkopalo naši pozici a zabránilo by zamýšlenému budoucímu provozu (základny)," uvedl mluvčí britské vlády. Dodal, že dohoda zajišťuje další fungování britsko-americké základny po generace a zabraňuje protivníkům v přístupu k zařízení.
"Je šokující, že náš 'geniální' spojenec v NATO, Spojené království, v současnosti plánuje bez jakéhokoliv důvodu předat Mauriciu ostrov Diego García, kde se nachází klíčová americká vojenská základna," napsal Trump v příspěvku.
Kroku Británie si bezpochyby všimly Rusko a Čína, které uznávají pouze sílu, uvedl americký prezident. "To, že Británie předala extrémně důležité území, je projev obrovské hlouposti a další v dlouhé řadě národněbezpečnostních důvodů, proč musí být Grónsko získáno," napsal Trump a vyzval Dánsko a jeho evropské spojence, aby udělaly, "co je správné".
Poté, co britský premiér Keir Starmer v květnu oznámil podepsání dohody o Čagoských ostrovech, americký ministr zahraničí Marco Rubio krok uvítal. Prezident Trump "vyjádřil podporu tomuto monumentálnímu úspěchu," uvedl tehdy podle stanice BBC Rubio v prohlášení. Šéf americké diplomacie tehdy dodal, že dohoda odráží trvalou sílu vztahů mezi USA a Británií. Trump dohodu podpořil ještě před jejím podpisem při únorovém setkání se Starmerem v Bílém domě.
Británie uznala svrchovanost Mauricia nad souostrovím v Indickém oceánu v říjnu 2024 po desetiletích sporů provázených rozhodnutími mezinárodních soudů. Dohoda s vládou Mauricia dávala Británii a USA možnost používat základnu na atolu Diego García nejméně dalších 99 let. Podle nové dohody bude Spojené království platit Mauriciu 101 milionů liber (zhruba 2,9 miliardy korun) ročně za zpětný pronájem základny.
Samotný Mauricius jako tehdejší britská kolonie dosáhl nezávislosti po jednáních konaných v Londýně v roce 1965. Zástupci Mauricia se později obrátili na Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) v Haagu s tvrzením, že Británie těsně před vyhlášením nezávislosti jejich země Čagoské ostrovy účelově oddělila, což odporuje chartě OSN. Tvrdili také, že Britové při vyjednávání o rozdělení jejich země používali výhrůžky a politický nátlak. Soud jim v roce 2019 dal za pravdu a vyzval Británii, aby se Čagoských ostrovů vzdala.