Trump nařídí Pentagonu, aby zveřejnil spisy o mimozemšťanech
Americký prezident Donald Trump se chystá nařídit ministerstvu obrany a dalším federálním úřadům, aby začaly zveřejňovat vládní spisy o mimozemšťanech a neidentifikovaných létajících objektech (UFO), a to vzhledem k mimořádnému zájmu veřejnosti o toto téma. Šéf Bílého domu to oznámil na sociální síti Truth Social. Předtím ve čtvrtek před novináři nařkl bývalého prezidenta Baracka Obamu, že vyzradil utajované informace, když veřejně hovořil o mimozemšťanech.
Trump napsal, že dá pokyn ministrovi obrany Peteovi Hegsethovi a dalším příslušným ministerstvům a úřadům, aby "zahájili proces identifikace a zveřejňování vládních spisů týkajících se mimozemšťanů a mimozemského života, neidentifikovaných vzdušných jevů (UAP), neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a veškerých dalších informací souvisejících s těmito velmi složitými, avšak extrémně zajímavými a důležitými záležitostmi."
Republikán Trump na palubě prezidentského speciálu Air Force One předtím novinářům řekl, že Obama "udělal velkou chybu", když v podcastu hovořil o existenci mimozemšťanů. "Vzal to z utajovaných informací...To by neměl dělat," řekl Trump na cestě do státu Georgia. Trump rovněž sdělil, že důkazy o existenci mimozemšťanů neviděl. "Nevím, jestli jsou skuteční, nebo ne," dodal.
Žádné z Obamových výroků ale nenasvědčují tomu, že by Obama vyzradil utajované informace. Minulý týden vyvolal rozruch výrokem, že mimozemšťané existují. Bývalý demokratický prezident to řekl v podcastu komentátora Briana Tylera Cohena, když mu Cohen pokládal rychle po sobě jdoucí otázky.
"Existují mimozemšťané?" zeptal se Obamy podcaster. "Existují, ale já jsem je ještě neviděl," odvětil Obama. "Nejsou drženi v Oblasti 51. Není tam žádné podzemní zařízení, pokud nedošlo k obrovskému spiknutí a neutajili to před prezidentem Spojených států," dodala bývalá hlava státu s odkazem na proslulou tajnou leteckou základnu v Nevadě.
Obama následně na instagramu vydal upřesňující prohlášení, že za svého působení ve funkci prezidenta neviděl žádné důkazy o tom, že by mimozemšťané navázali kontakt se Zemí, ale že vzhledem k rozsáhlosti vesmíru je velká pravděpodobnost, že tam existuje život.
Pentagon v posledních letech vyšetřoval hlášení o UFO a vysocí vojenští představitelé v roce 2022 uvedli, že nemají žádné důkazy o tom, že mimozemšťané navštívili Zemi nebo že by zde havarovala jejich kosmická loď. Podle zprávy Pentagonu z roku 2024 vyšetřování americké vlády od konce druhé světové války neobjevilo žádné důkazy o mimozemské technologii. Většina hlášení o UFO se podle zprávy týkala mylně identifikovaných běžných objektů a jevů.