Hleďte si svého, vzkázal Macron premiérce Meloni potom, co komentovala zabití mladého národovce v Lyonu
Francouzský prezident Emmanuel Macron vzkázal italské premiérce Giorgii Meloniové ať si hledí svého poté, co krajně pravicová politička komentovala zabití mladého nacionalistického aktivisty v Lyonu. Uvádí to agentury. Meloniová řekla dnes večer, že Macron její příspěvek nepochopil a že do záležitostí Francie nezasáhla.
Meloniová ve středu uvedla, že zabití mladého muže, kterého se podle Meloniové dopustily skupiny blízké extremistické levici, je "ránou pro celou Evropu" a vyvolává hlubokou bolest. "Když nenávist a násilí nahradí dialog, tak je to ztráta pro celou demokracii," uvedla italská premiérka.
"Ať si každý hledí svého," reagoval dnes Macron na prohlášení Meloniové. "Jsem vždy překvapený, že lidé, kteří jsou nacionalisté a nechtějí, aby se jim ostatní pletli do jejich záležitostí, jsou ti první, kteří komentují to, co se děje u druhých," řekl Macron, který je na návštěvě v Indii, o středečním prohlášení italské premiérky. Macron dodal, že francouzské úřady zasáhly jak proti krajní levici, tak proti krajní pravici v případě, když se uchylují k násilí.
Vůči Macronovi se ohradil italský ministr zahraničí Antonio Tajani. Podle něj zabití aktivisty v Lyonu je "vraždou, která nemá hranice, varováním pro ty, kteří používají nenávist a násilí". Tajani poukázal, že Itálie v minulosti zažila mnoho násilných střetů mezi různými politickými skupinami.
Dnes večer se k věci vyjádřila i samotná Meloniová v rozhovoru, který odvysílala stanice Sky Tg24. "Mrzí mě, že Macron to (středeční prohlášení, pozn. ČTK) pochopil jako zásah do vnitřních věcí, ale zásah je něco úplně jiného," uvedla Meloniová ohledně svého středečního příspěvku. Dodala, že vyjádřila solidaritu francouzskému lidu a že její příspěvek nebyl jen o Francii, ale celkově o politické atmosféře v některých západních zemi. "Mrzí mě, že to Macron nepochopil," uvedla italská premiérka.
Napadení, kvůli kterému zemřel minulý týden třiadvacetiletý student v Lyonu, nyní vyšetřuje prokuratura. Zadrženo bylo několik podezřelých, z nichž dva pracují jako asistenti poslance krajně levicové strany Nepodrobená Francie (LFI). Nacionalistický aktivista byl napaden minulý týden, když demonstroval proti vystoupení europoslankyně za LFI Rimy Hassanové na univerzitní půdě v Lyonu. Podle zdroje z vyšetřování, který cituje agentura AFP, muže několik lidí surově napadlo při potyčce mezi příznivci krajní levice a krajní pravice. Student zemřel později v nemocnici na následky zranění.
čtk, tb