Trump chce ostřelovat íránské lodě, které rozmisťují miny - Írán ale dál drží Hormuzský průliv
Americký prezident Donald Trump oznámil, že nařídil americkému námořnictvu střílet na lodě, které rozmisťují miny ve vodách Hormuzského průlivu. Americké minolovky podle něj současně vodní cestu od min čistí. Šéf Bílého domu to napsal na sociální síti Truth Social s tím, že nařídil ztrojnásobení snah o odminování úžiny. Šéf Bílého domu v dalším příspěvku bez poskytnutí důkazů tvrdí, že USA mají naprostou kontrolu nad Hormuzským průlivem. Ten podle něj zůstane uzavřen, dokud Teherán neuzavře s Washingtonem dohodu.
Trump v příspěvku v souvislosti s plavidly rozmisťujícími miny napsal, že námořnictvu nařídil "střílet a zabíjet" bez váhání nehledě na to, zda se bude jednat o malou či velkou loď. V souvislosti s Íránem rovněž tvrdil, že "všech 159 lodí jejich námořnictva se nachází na dně moře". Trump a představitelé jeho administrativy opakovaně uvádějí, že USA zničily íránské námořní síly.
Vyjádření republikánského prezidenta následuje nedlouho poté, co americké ministerstvo obrany označilo za nepravdivou zprávu deníku The Washington Post (WP), podle níž Pentagon odhaduje, že odminování Hormuzského průlivu potrvá půl roku. Podle WP šestiměsíční odhad zazněl na briefingu za zavřenými dveřmi výboru americké Sněmovny reprezentantů pro ozbrojené síly.
"Žádná loď nemůže vplout či odplout bez povolení námořnictva Spojených států. Je pečlivě zapečetěn, dokud Írán nebude schopen uzavřít dohodu," napsal Trump v dalším příspěvku s odkazem na Hormuzský průliv. Írán ve středu zaútočil na tři nákladní lodě na této vodní cestě a dvě z nich obsadil.
Trump rovněž tvrdil, že Íránci neví, kdo jim vládne. Za šílené označil to, co jsou podle něj "vnitřní spory mezi 'zastánci tvrdé linie', kteří na bojišti utrpěli velké ztráty, a 'umírněnými', kteří nejsou vůbec umírnění, (ale získávají si respekt)".
Izrael a USA zahájily 28. února vzdušné údery na Írán, který v odvetě mimo jiné od března blokuje Hormuzský průliv, jímž běžně prochází přibližně pětina světových zásob ropy a zhruba třetina zkapalněného zemního plynu.
Zástupci Íránu a USA 8. dubna uzavřeli příměří a následující víkend vedli mírové rozhovory, ty ale nepřinesly žádný výsledek a Trump v důsledku toho oznámil blokádu íránských přístavů. Teherán minulý pátek průliv otevřel, necelý den poté jej ale opět uzavřel, a to právě kvůli blokádě, kterou označuje za porušení příměří.
čtk, tb