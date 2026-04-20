SZIF už má prý hotové posudky o oprávěnosti dotací Agrofertu. Co udělá řekne v příštích dnech
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) má dokončené právní analýzy, které si nechal vypracovat kvůli oprávněnosti dotací vyplacených Agrofertu v době, kdy byl Andrej Babiš (ANO) premiérem. Fond bude v nejbližších dnech o dalších postupech informovat veřejnost. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí fondu Eva Češpiva.
"Mohu potvrdit, že SZIF má hotové analýzy a v nejbližších dnech budeme o jejich závěrech a dalších postupech veřejnost informovat," uvedla Češpiva. Hospodářské noviny dnes na základě informací od několika anonymních zdrojů informovaly, že právní analýzy se přiklonily k tomu, že nárokové dotace, které Agrofert obdržel mezi lety 2017 a 2021, by zpětnému vymáhání podléhat neměly.
Analýzy také prověřovaly, zda Babiš svůj střet zájmů vyřešil v souladu se zákonem, když vložil akcie holdingu do svěřenského fondu RSVP Trust. Podle Hospodářských novin analýzy mají závěr, že převedení Agrofertu do svěřenského fondu stačí k tomu, aby premiér nebyl ve střetu zájmů. Veškeré akcie holdingu do soukromého svěřenského fondu vložil Babiš letos koncem února.
Dozorčí rada Státního zemědělského intervenčního fondu letos na svém únorovém zasedání vyzvala jeho ředitele Petra Dlouhého, aby neodkladně zahájil vymáhání dotací od Agrofertu. SZIF dosud čekal na výsledky analýzy, do té doby nechtěl stanovovat, které dotace vyplacené Agrofertu jsou oprávněné a které nikoliv.
Podle dřívějšího vyjádření bývalého ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) obdržel Agrofert v letech, kdy byl Babiš majitelem a zároveň premiérem, tisíce neoprávněných dotací. Holding by měl podle Výborného vracet zhruba sedm miliard korun, Babiš i Agrofert opakovaně uvádí, že pro navrácení není důvod.
Výborný se při vymáhání odkazoval na právní analýzu, kterou si už dříve nechal podle něj vypracovat SZIF. Podle Výborného fond loni zároveň uskutečnil u dvou společností z Agrofertu kontrolu, tím ale proces skončil.
K vrácení dotací vyzvala Agrofert v minulosti i opozice, například opoziční hnutí STAN požádalo 9. února dopisem Evropskou komisi (EK) o posouzení, zda řešení střetu zájmů premiéra je v souladu s evropským právem a zda neohrozí čerpání dotací pro ČR. Opoziční Piráti zároveň podali u Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) trestní oznámení kvůli nečinnosti státu při vymáhání 7,5 miliardy korun z dotací pro Agrofert z doby první vlády Babiše. Počátkem února Babiš ve Sněmovně uvedl, že Agrofert nyní nečerpá žádné dotace.
Kvůli Babišově střetu zájmů si nechává vypracovat právní analýzu i Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, na jejímž základě rozhodne, jestli bude po Agrofertu žádat vrácení dotací z doby, kdy byl Babiš ve střetu zájmů. Přípravu nezbytných podkladů by měl podpůrný fond dokončit do konce dubna, následně přistoupí k realizaci konkrétních kroků vůči jednotlivým dotčeným společnostem, uvedla v březnu mluvčí fondu Barbora Šenfeldová pro iRozhlas.cz.
čtk, tb