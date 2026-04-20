Rusko zadrželo německou občanku, která podle tamního režimu připravovala teroristický útok
V jihoruském Stravropolském kraji byla zadržena německá občanka podezřelá z přípravy teroristického útoku. Údajně se chystala vyhodit do vzduchu objekt jedné z bezpečnostních složek. Podle agentury TASS to oznámila ruská tajná služba FSB. Z činu obvinila Ukrajinu, proti které Rusko od února 2022 vede útočnou válku.
"Byl zmařen teroristický útok, který kyjevský režim plánoval proti objektu orgánů činných v trestním řízení s podílem německé občanky narozené v roce 1969," uvedla FSB.
U objektu v severokavkazském Pjatigorsku se našlo výbušné zařízení, které žena měla v batohu. Po prohlídce zavazadla pyrotechnici zjistili, že jde o podomácku vyrobené zařízení vybavené prvky pro zesílení následků útoku, uvedli vyšetřovatelé. Pak bombu zneškodnili.
Nedaleko objektu byl zadržen také občan nejmenované středoasijské republiky, který byl podle FSB stoupencem "radikální ideologie" a který měl na dálku výbušné zařízení odpálit. Žena by zemřela. Instrukce tomuto muži údajně dávali příslušníci ukrajinské tajné služby vydávající se za členy jedné z teroristických organizací zakázaných v Rusku.
Oběma zadrženým hrozí doživotní vězení.
Německo se zatím k zadržení své občanky nevyjádřilo.
Agentura AFP připomíná, že Rusko už v minulosti obvinilo Ukrajinu z toho, že spolupracuje s islamisty na přípravě teroristických útoků na ruském území. Žádné důkazy však nepředložilo. Ruští činitelé původně tvrdili, že za předloňským masakrem v Krasnogorsku na předměstí Moskvy stáli členové teroristické organizace Islámský stát spolupracující s Ukrajinou. K odpovědnosti za tento útok, který si vyžádal 150 lidských životů, se skutečně přihlásila tato teroristická organizace, o žádném zapojení Ukrajiny se ovšem nezmínila. Moskva pro svá tvrzení neposkytla žádné důkazy a Kyjev je popřel.
čtk, tb